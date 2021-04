“Necesito irme de Colombia ya”: Jorge Iván del Valle después de ser golpeado y amenazado de muerte

Después de haber sido golpeado y amenazado, el deportista caleño Jorge Iván del Valle asegura que la Fiscalía General de la Nación no ha tomado su denuncia. Este domingo 25 de abril, el joven aseguró que en Tuluá (Valle del Cauca) no están recibiendo denuncias presenciales y no le han facilitado el proceso a través de otros canales. Así mismo, reveló quién fue la persona que lo atacó.

“@Fiscaliacol necesito ayuda y protección para mi y mi familia. Ayer sufrí agresión física y verbal, recibí amenazas de muerte y que sí veían a mi mamá en la calle la levantaban a golpes. Esta persona llamada Julián Andrés Luna Roldán ya tenía denuncias antes instauradas por mí”, escribió el campeón suramericano y máster en natación, en su cuenta de Twitter.

El hecho fue dado a conocer por el mismo Jorge Iván, quien en la noche del sábado 24 de abril informó que otro hombre, llamado Julián Andrés Luna Roldán, lo golpeó y amenazó de muerte. Así mismo, el atacante le advirtió que si veían a su mama en la calle, “la levantaban a golpes”.

Del Valle aseguró que a pesar de haber sido atacado se encontraba bien, pero aseguró que debe irse del país.

“Necesito irme de Colombia ya”

En ese momento el deportista también reveló que en varias oportunidades ha denunciado a Luna Roldán por el mismo motivo. Así mismo, agradeció a quienes le escribieron una vez se conoció el hecho para mostrar su apoyo y solidaridad.

“Gracias a todos y a todas por sus mensajes de solidaridad conmigo y mi familia. La persona que me agredió ya tiene unas denuncias hechas por amenazas anteriores. Les estaré contando. #NosVemosEnElAgua”, escribió.

Ahora, mientras Jorge Iván logra poner una nueva denuncia contra Luna Roldán ante la Fiscalía, el reconocido abogado especialista en investigación criminal, Augusto Ocampo, estará asesorando al deportista en el proceso. Se dio a conocer que el experto ya está al tanto de la situación.

“En este momento Augusto Ocampo está enterado de todos los hechos y me está brindando toda la asesoría con su equipo de trabajo. Agradezco a él y a todas las personas que me han brindado su apoyo en este momento tan difícil para mi y mi familia”, escribió Del Valle.

El reconocido abogado también acompaña en procesos judiciales a Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife, y lideró el caso del patrullero Ángel Zuñiga, acusado por haberse negado a realizar un desalojo en el sur de Cali a mediados de 2020.

Hay que resaltar que el caso de Del Valle llegó hasta Ocampo gracias a que varios seguidores del deportista etiquetaron al abogado en los tweets de las denuncias.

