La percepción de inseguridad aumentó en el 2021 según encuesta de Invamer

De acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta ‘Colombia Opina’, realizada y publicada por Invamer, para Noticias Caracol y Bluradio, sobre la percepción de seguridad que actualmente tienen los colombianos, se conoció que este año se disminuyó considerablemente, pues los ciudadanos se sienten inseguros en el país.

De hecho, 92.8% de las personas consultadas afirmaron que la inseguridad está empeorando frente a un 5.4%, que piensan lo contrario.

Lo que muestra la encuesta no dista mucho de las noticias diarias que salen en el país, donde se evidencia un aumento preocupante en robos, masacres, crecimiento de grupos criminales entre otras problemáticas que se han venido exacerbando y visibilizando en los últimos meses.

De acuerdo con el informe, durante el mes de noviembre del 2020, un 50% de los ciudadanos se sentía seguro en todo el territorio nacional, sin embargo, para el mes de abril de 2021 se evidencia que esa sensación de seguridad disminuyó de una forma drástica, según las personas encuestadas un 39.4% se sienten seguras en el país.

De esta forma, la percepción de inseguridad aumentó en el país, pasando de un 34.0% en el mes de noviembre de 2020 a 40,5% al mes de abril de 2021, siendo Bogotá, el Caribe colombiano y la parte suroriental del país las zonas en donde más se aumentó la percepción de inseguridad en el territorio colombiano.

“La percepción de seguridad a nivel nacional viene desmejorando, es decir, las personas se sienten cada vez más inseguras, especialmente en Bogotá, donde se acentúa más esta percepción de inseguridad, pero es un tema generalizado por ciudades, rangos de edad, por regiones del país. Sí hay una percepción de inseguridad mayor a la que teníamos en noviembre de 2020”, explicó Martín Orozco, gerente general de Invamer a noticias Caracol.

Frente a este tema otra información que entregó la firma fue sobre el número de denuncias que se realizan tras los hurtos en las principales ciudades del país. Donde una vez más se indicando que la capital esta presentando retos frente a seguridad, pues en Bogotá aumentó la cifra de ciudadanos que no realizan una denuncia tras ser victimas de algún delito debido a que no creen que esto tenga algún impacto o tenga alguna solución, en el mes de noviembre de 2020 se informó que el 63,2% de los colombianos no denunciaban, mientras que para abril de 2021 es de 64,2%. Otra de las regiones que incrementó el número de personas que no denuncian los delitos, es la región del Caribe, en donde se reportó un incremento de 10 puntos.

Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá y profesor de la Universidad de los Andes, indicó al medio televisivo que el gran reto para las autoridades en la capital esta fuertemente relacionado con el hurto.

“El problema grave se encuentra en el tema de hurto y detrás de esto está una sensación de impunidad porque al ser este considerado un delito menor de menor cuantía, la Policía captura los delincuentes, son presentados ante un fiscal y en pocas horas dejados en libertad. La reincidencia criminal en delitos menores como el hurto es lo que tiene en problemas la seguridad ciudadana porque uno ve que el homicidio, secuestro, extorsión están bajando, pero el hurto está disparado y está disparado precisamente porque los delincuentes no perciben un costo de cometer estos delitos”, indicó.

