Así se ve hoy en día el último Renault 4 entregado en Colombia

El Renault 4 es uno de los carros más recordados de su época, por las funcionalidades y diseño, tanto así que fue producido inicialmente en 1970 y este diseño fue actualizado durante más de 20 años. En la actualidad existe aún un ejemplar que siguen en funcionamiento en las calles de la ciudad de Medellín.

Pese a que salió del mercado hace cerca de 30 años, el Renault 4 sigue siendo noticia, incluso, hace unos días el Club R4 Colombia, ente dedicado a preservar la memoria alrededor de este popular vehículo, divulgó imágenes actuales del que sería el último R4 que salió de la planta de Envigado: una unidad de color rojo.

El post muestra la apariencia del carro rojo, versión Master con motor 1.022 c.c. que salió de la planta de Envigado en el año de 1991. Este esta acompañado por otras fotografías de un registro físico de Sofasa de noviembre de 1994, que hacen memoria de la publicación de ese momento por la revista interna “Notisofasa”, donde eran acompañadas de un titula que decía: “el último R4 de Colombia”.

El carro de placas EVL-006 actualmente, se encuentra en perfecto estado carro, presenta pocos cambios de modernización y todavía rueda sobre las calles de Medellín.

Historia del Renauld 4 en Colombia

El Renault 4, es su tiempo fue para una gran mayoría de colombianos, el automóvil que se convirtió en el “amigo fiel” de sus dueños, por su gran durabilidad y función. Hoy se ha convertido en casi un símbolo patrio por su papel en la popularización del automóvil en el país, de acuerdo con el portal de El Carro Colombiano.

Fue el producto que inició las actividades industriales de Sofasa, ensambladora de Renault en Colombia que hasta nuestros días se encuentra activos.

Este auto fue tan bien acogido, que su comercialización se prolongó por 22 años y tiene el mérito de haber sido el primer automóvil que alcanzó un gran suceso comercial e incluso cultural en nuestro país, convirtiéndose al paso del tiempo en un icono de la clase media colombiana de las décadas de 1970 y 1980.

Según información del portal, la llegada del Renault 4 a Colombia se remonta a 1966, cuando el concesionario “Auto Andes” que representaba a la marca del rombo en el país, inició la importación de éste vehículo desde la fábrica de Fasa-Renault en España.

En ese entonces al país llegaron dos versiones, automóvil convencional y chasís, siendo éste último una furgoneta R4 cuyo espacio de carga no tenía carrocería, lo que le permitía al propietario la posibilidad de personalizar la carrocería a su gusto y necesidad. El motor que propulsaba estos modelos era el de 747 c. c. que portaban entonces los R4 europeos.

El nacimiento de Sofasa y la llegada del Renauld 4 se dio al mismo tiempo, incluso, ambos se inauguraron en la planta de ensamble de vehículos ubicada en la localidad de Envigado. Por lo que este auto fue el primer producto de la compañía ensamblado localmente y como tal, se presentó a los colombianos el 15 de julio de 1970.





