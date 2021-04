Partido político Dignidad de Jorge Robledo ya tiene personería jurídica Foto: Senado de Colombia.

En enero de 2021, el senador Jorge Enrique Robledo y otros líderes políticos tramitaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), una petición para que su nuevo movimiento político, bautizado con el nombre de Dignidad, consiguiera la personería jurídica y los beneficios que tienen otros partidos en el país.

Este miércoles, 21 de abril, se conoció que con la ponencia del magistrado César Abreo, el CNE aprobó decisión del Polo Democrático y le dio el aval a la petición de la personería jurídica del Partido Dignidad de Jorge Enrique Robledo.

Esta decisión le permitirá al partido iniciar con la campaña presidencial de 2022 y tener los permisos necesarios para participar activamente en política.

Según dijo Robledo, el objetivo de esa coalición es derrotar al uribismo en las próximas elecciones presidenciales. “Cuál es el objetivo de esto, lograr que no nos vayan a reelegir a Duque en cuerpo ajeno; ¿otro Duque? ¿Más Duque? Este país no resiste tanta desgracia y eso es lo primero que se va a resolver en las elecciones del 2022. Si va a aparecer un dedo todo poderoso y mágico, experto en equivocarse, para imponernos a otro Duque, eso es lo que no vamos a permitir en esta convergencia que estamos formando”.

“El pacto nacional que desde Dignidad apostamos con esta candidatura es un pacto que tiene entre sus principios: <b>promoción del capitalismo nacional, con respeto a la propiedad privada y la economía de mercado, pero que la generación de riqueza sea de forma democrática; generación de fuentes de empleo, con prioridad a una política de sustitución de importaciones;</b>promoción de un sistema financiero al servicio de la gente y no de unos conglomerados; rechazo a todo tipo de violencia como forma de resolver diferencias políticas y combate a la inseguridad y violencia menor, un Estado con monopolio de la fuerza de forma democrática y garantista”, señaló Robledo.

Jorge Enrique Robledo será candidato a la presidencia de Colombia por su nuevo partido Dignidad:

Durante el primer congreso nacional de esa corporación política, los 500 delegados eligieron al senador Jorge Enrique Robledo como el candidato presidencial para las elecciones de mayo de 2022, aunque primero deberá ganar en la consulta de la coalición de la Esperanza.

“Voy a hacer todos mis esfuerzos para que esta decisión que hemos tomado termine con éxito, y termine con éxito quiere decir que vamos a ganar, con esta propuesta, la jefatura del Estado, la Presidencia de la República”, señaló Robledo al anunciar la decisión.

Sin embargo, Robledo y su partido Dignidad hacen parte de la coalición de la Esperanza junto al partido Alianza Verde y Compromiso Ciudadano, de Sergio Fajardo, quienes participarán de una consulta en marzo de 2022, para elegir quien será el candidato de la convergencia en las elecciones de mayo, según explicó Robledo.

Ese candidato, esperan que logre pasar a la segunda vuelta presidencial para la cual buscarán más aliados de otros sectores políticos. Robledo aseguró que buscará ser él quien llegue a la elección final, pero “si la decisión fuese otra, estaríamos allí como soldados de esta causa, promoviendo este otro nombre”.

La coalición de la Esperanza, según indicó el senador de Dignidad, presentará a finales de abril los documentos de su propuesta programática, que será la hoja de ruta acordada por parte de todos los miembros y que deberá seguir el candidato presidencial seleccionado.

