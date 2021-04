“Esa platica es supremamente importante en este momento”, Jhonny Rivera se suma a artistas que cobran por un saludo

Jhonny Rivera

Jhonny Rivera, uno de los cantantes de música popular más reconocidos en el país, reveló que hace parte de la lista de celebridades que cobran por enviar saludos personalizados a sus fanáticos, en su caso, por medio de la plataforma famosos.com, que según la descripción en su página de Facebook: publica “videos personalizados de tus famosos favoritos para cualquier ocasión y en menos de 7 días”.

De este modo, Rivera cobra 40 dólares por saludo personalizado.

“Mi gente, me atreví a hablar de este tema así me tiren piedras o me escriban muchas cosas porque yo sé que no les gusta, pero Yeison Jiménez me animó ya que hizo una publicación donde dice que va a hacer saludos a través de una plataforma que se llama famosos.com. Yo hace rato estoy ahí pero nunca me atreví a decirles porque mucha gente se molesta porque se cobre por un saludo”, expresó el cantante en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El pereirano agregó que ha enviado muchos saludos de forma gratuita, sin embargo, hay algunas personas que tienen la posibilidad de pagar por mensajes personalizados, y por tal motivo, se unió a la mencionada plataforma, pero esto no quiere decir que dejará de hacer saludos gratis.

“Los que no pueden (pagar) me pueden seguir escribiendo por el DM (mensaje directo) y cuando pueda les hago el saludo de forma gratuita, pero no puedo hacerlos todos gratis. Además, esa platica es supremamente importante en este momento porque estamos viviendo un momento difícil (…) Disculpen las personas que se molestan por esto, pero la verdad es que necesitamos subsistir a todo esto que estamos viviendo”, concluyó.

Es de resaltar, que en los últimos días el también cantante de música popular, Yeison Jiménez, promovió el envío de sus saludos personalizados a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. De esta forma, informó que era parte de famosos.com donde sus seguidores podrán conseguir “material exclusivo” por 80 dólares.

Sin embargo, en esta misma publicación una usuaria le reclamó por cobrar por el envío de saludos. “¿Y por qué no gratis? (…) ¿qué tal eso? Tener que pagar por un saludo. Claro, los que tienen de una, pero uno sí qué suerte”.

Posteriormente, Jiménez contestó: “Tranquila, si tengo la oportunidad de verte y abrazarte, también tendrás el saludito que quieras mi reina. Es una cuestión de facilidad porque son miles y miles de solicitudes con el mismo tema”.

Respuesta de Yeison Jiménez a seguidora. Foto: Captura de pantalla.

Y es que esto de cobrar por el envío de mensajes personalizados ya se ha vuelto bastante popular entre las celebridades. Otros artistas como Andrés Cepeda, Maía, Fonseca, Alkilados, Darío Gómez, The Mills, Adriana Bottina, Felipe Peláez y hasta El Juglar, participante de la más reciente temporada de ‘A otro nivel’ – reality musical de Caracol Televisión – también se han unido a famosos.com.

