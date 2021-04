Vuelta a Colombia: Brayan Sánchez fue el vencedor de la tercera etapa

Este lunes 19 de abril se disputó la tercera etapa de la Vuelta a Colombia, entre el municipio de Mosquera, Cundinamarca y la capital tolimense, Ibagué. En total fueron 181.1 kilómetros donde se disputaron tres sprint especiales y dos premios de montaña.

El ganador de la fracción fue el antioqueño Brayan Sánchez del Team Medellín, quien registró cuatro horas, siete minutos y 16 segundos, seguido de Aldemar Reyes, representando a EPM Scott y Alexander Gil de Orgullo Paisa, quienes terminaron en la segunda y tercera casilla, respectivamente, con el mismo tiempo.

“La etapa fue muy rápida, nosotros estuvimos tranquilos. Óscar (Sevilla) me dijo que confiara en mí, el Team Medellín se entregaron por el objetivo que tenemos que es ganar la Vuelta a Colombia y lo más importante es la confianza que nos tenemos todos. Me la jugué por la rueda de Nelson Soto, sabía que si no ganaba él lo haría yo y así salieron las cosas”, manifestó Brayan Sánchez.

Asimismo, el antioqueño agradeció a su equipo la confianza depositada para disputar esta victoria parcial. “Estoy muy contento, quiero agradecerle a mi equipo por este excelente trabajo. Desde la mañana me confiaron esta etapa; dijeron que era para mí, que creyera las cosas que puedo hacer. Estoy muy feliz por esto, se la dedico a ellos, a mi familia ante todo”.

También se destacaron José Serpa (Team Cartagena), Steven Cuesta (Sundark Arawak), Miguel Ángel Mogollón (Alcaldía de la Vega) y Juan Pablo Restrepo (Colnago Team), quienes lideraron la fuga de la jornada.

En persecución sobre los integrantes de la gran escapada del día se desprendieron del grupo en los cincuenta kilómetros finales, Jhonny Millán y Elkin Malaver (Bicicletas Strongman), Banzer Bernal y Wilmar Castro (Indeportes Tolima), corredores que no lograron establecer la conexión con cabeza de carrera.

Dos ascensos de considerable dificultad en el último kilómetro resultaron decisivos para que el ya reducido grupo principal definiera al vencedor y la clasificación general cambiara las posiciones. Por su parte, el liderato de la carrera fue recuperado por el colombo-español, Óscar Sevilla (Team Medellín), arrebatándole ese primer lugar al ciclista del Supergiros Alcaldía de Manizales, Bryan Gómez.

“Hoy me quiero quedar con la victoria de Brayan, mi labor en el equipo no es solo ganar, sino ver esos corredores jóvenes, esos nuevos talentos. Hoy estoy muy emocionado, mañana vamos motivados (final en el Alto de la Línea), será un día duro, los escaladores atacarán, Dany Osorio, Salvador Moreno y muchos más aprovecharán el momento, esperemos que las perdidas sean mínimas, tengo un entorno buenísimo, no va a ser fácil mañana pero hay mucha moral”, expresó Sevilla.

Sevilla comanda la carrera con un tiempo de 11 horas, 53 minutos y dos segundos. Lo escolta Aldemar Reyes (EPM Scott) a 15″ y su compañero Brayan Sánchez a 16″. Los deportistas tendrán que enfrentarse a una interesante jornada de montaña entre Ibagué y el Alto de La Línea este martes, desde las 8:45 de la mañana. En total serán 122 kilómetros de recorrido.

