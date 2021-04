Pilas: WhatsApp le puede suspender su cuenta de manera permanente por incumplir estas normas

Los cambios en las políticas de privacidad de WhatsApp han generado mucha incertidumbre entre los usuarios de la aplicación por cómo puedan cambiar sus comportamientos y el manejo de los datos al utilizarla. Sin embargo, otro de los debates que se abrió recientemente respecta a la posibilidad de que el servicio de mensajería instantánea le pueda suspender la cuenta a los usuarios sin previo aviso.

WhatsApp, como muchas otras aplicaciones móviles, se reserva el derecho a banear o cerrar las cuentas de sus usuarios en caso de violar las términos de uso, según información de la web especializada, Andro4All. Estas condiciones son las que una persona tiene que aceptar al momento querer utilizar el servicio. Y es que muchas de estas circunstancias que pueden llevar a la suspensión, temporal o permanente, son desconocidas, por lo que a continuación le explicaremos algunas de las más importantes, según datos compartidos por el portal WABetaInfo.

BANEOS TEMPORALES:

- Utilizar versiones de WhatsApp que no están autorizadas, como es el caso de WhatsApp Plus, GBWhatsApp u otras extensiones de WhatsApp no oficiales y que pueden atentar contra la privacidad del usuario.

- Crear varios grupos en la aplicación con personas que no tengan guardado su número de celular.

- Enviar una gran cantidad de mensajes a números telefónicos que usted no tenga agregados en su lista de contactos.

- Enviar el mismo mensaje a un gran número de usuarios. Esto porque, si bien cabe aclarar que WhatsApp no tiene acceso a los contenidos que usted difunde, es probable que esta conducta pueda ser identificada como spam.

- Enviar varios mensajes en una lista de difusión, o que muchos usuarios lo hayan bloqueado en la aplicación.

BANEOS PERMANENTES:

- Si su cuenta ha sido baneada de forma temporal en repetidas ocasiones

- El número de celular que está asociado a su cuenta ha sido utilizado para realizar acciones que sean consideradas por la aplicación como sospechosas o ilegales.

- Abusos en el uso de la aplicación, como puede ser enviando una enorme cantidad de mensajes en un periodo de tiempo muy corto. Estos procesos pueden llevarse a cabo mediante los llamados ‘bots’, una serie de programas informáticos.

- Ejecutar acciones automatizadas tanto en el envío de mensajes como en la creación de grupos.

- Si la cuenta en cuestión ha recibido un gran número de reportes o denuncias por parte de otros usuarios.

Recordemos que la modificación en las políticas de privacidad de WhatsApp estaba prevista para el 8 de febrero, no obstante, esta tuvo que ser aplazada para el próximo 15 de mayo a raíz de la desinformación que se generó respecto al tema y con el fin de aclarar las “confusiones”, según informó la aplicación en sus canales oficiales. “A medida que nos acerquemos a la fecha de entrada en vigencia del 15 de mayo, las personas que aún no hayan hecho clic en ‘Aceptar’ comenzarán a recibir información al respecto con más frecuencia”, sostuvo.

Uno de los puntos que más polémica y temor produjo en los usuarios era sobre si estas nuevas condiciones atentarían contra la privacidad de la información dentro de la WhatsApp, algo que ya fue desmentido por la empresa, que actualmente cuenta con más de 2 mil millones de usuarios alrededor del mundo.

Con relación a la aplicación de mensajería móvil, hace algunos días se informó sobre la presencia de un denominado “WhatsApp Rosa”, una supuesta versión complementaria de la APP pero en otro color. Esto, en realidad, es un virus que puede hackear su celular y la información que allí contiene.

