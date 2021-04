Nuevo cambiazo de cuerpo en Barranquilla: en medio del tercer pico de la pandemia, enterraron el cuerpo de una mujer dónde no era

La Clínica General del Norte en Barranquilla, entregó el cuerpo de Carmen Alicia Varón a otra familia, por lo que la mujer fue enterrada en otro lugar. Foto: Archivo Particular.

Los cambiazos de cadáveres en Colombia durante la crisis sanitaria no se detienen. En esta ocasión, el drama lo vivieron los familiares de Carmen Alicia Varón Olarte, hermana del exsenador de la República Mario Varón, quien fue confundida con una mujer del mismo nombre, y por tanto, tras su deceso, terminó enterrada en otro lugar, así lo conoció el portal de noticias Zona Cero.

Según contaron los familiares de Carmen Alicia Varón al mismo medio, la mujer de 60 años falleció en Barranquilla a causa de complicaciones de salud tras haber dado positivo para covid-19. De acuerdo con su familia, Varón murió en la mañana del pasado sábado 17 de abril, y su sepelio había sido programado para este lunes 19 de abril en el cementerio de Los Olivos. Sin embargo, el entierro no sucedió.

De acuerdo con lo narrado por la familia de Carmen Alicia a Zona Cero, la Clínica General del Norte, centro donde falleció, entregó el cuerpo a la familia de Carmen Alicia Montero, quien tenía su servicio exequial con el grupo Recordar. Por lo tanto, la hermana del exsenador Mario Varón, terminó siendo sepultada en el cementerio Jardines de la Eternidad, y no en Los Olivos, como habían establecido sus familiares.

“El sepelio de ella debía hacerse de manera directa porque supuestamente murió de covid. Aceptamos que el entierro fuera directo esta mañana, pero nos informaron que anoche a las 11 de la noche, erróneamente, la señora Carmen Alicia Varón Olarte fue sepultada en reemplazo de otra señora que se llamaba Carmen Alicia Montero”, explicó al portal de noticias, Rafael Gutiérrez, el cuñado de la fallecida.

El cuñado de Carmen Alicia Varón, así mismo indicó al medio que luego de que se realizaran las indagaciones pertinentes, la clínica aceptó el error en el cambio de los cuerpos, por lo que se comprometió a reparar a la familia cubriendo todos los gastos que han tenido y que tendrán respecto a la muerte de Varón.

“Qué sorpresa esta mañana cuando fuimos y nos dimos cuenta del error, la Clínica envió sus funcionarios aquí y ha reconocido que erróneamente han sepultado a la señora Carmen Alicia Varón Olarte, anoche a las 11 de la noche”, explicó Gutiérrez al medio digital.

La situación que vive la familia Varón, se suma a otra tragedia familiar, las muertes de otras dos hermanas en menos de un mes, a causa del covid-19: Dioselina Varón falleció el pasado 27 de marzo, mientras que el 10 de abril murió Edith Varón, a causa de la misma enfermedad, así lo informaron los familiares de las mujeres al mismo medio.

En el momento, según lo conocido por el portal de noticias Zona Cero, la funeraria donde fue enterrada Carmen Alicia Varón se rehúsa a identificar el cuerpo de la mujer. Por otro lado, el cuerpo de Carmen Alicia Montero, aún permanece en las instalaciones de la Clínica General del Norte.

Marilyn Pérez, el primer caso de cambiazos de cuerpos denunciado en Barranquilla

El pasado 6 de julio de 2020, en medio del primer pico de contagios por covid-19 que atravesaba Colombia, Marilyn Pérez, una enfermera que laboraba en la primera línea de atención de coronavirus en Barranquilla falleció al haberse contagiado del virus. Desde entonces, su familia denunció que el cuerpo enterrado no correspondía al de la mujer.

De acuerdo con la denuncia hecha por la familia de la enfermera, se habría producido un cambio de cadáveres entre la Clínica El Prado, donde falleció Pérez, y la funeraria Jardines de la Eternidad.

Tras una batalla legal, la Corte Suprema de Justicia pidió a la Fiscalía 66 Seccional de la Unidad de Seguridad Pública de Barranquilla que ordenara a un juez exhumar el cuerpo que había sido sepultado en Jardines de la Eternidad, luego de que la clínica reconociera que por error había entregado el cadáver de Pérez a otra familia, quienes la enterraron en ese cementerio.

“Escasamente mi mamá medía 1.53 y el cuerpo exhumado era de 1.73″, indicó Katherine Hernández, hija de la fallecida.

Por su parte, la hermana de Marilyn Pérez, Eliana Pérez, en entrevista con RCN Radio el pasado 4 de marzo, señaló que se encontraban a la espera de los dictámenes de Medicina Legal para poder establecer sí en el lugar donde debía ser enterrado el cuerpo del hombre que encontraron en la tumba de su su hermana esta el cuerpo de Marilyn.

“Este dolor tan grande que nosotros llevamos, no se lo deseamos a ninguna otra familia, y eso quiere decir que la gente tiene que estar muy pendiente, no rendirse; nosotros no nos vamos a rendir, porque vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y mi hermana tiene que aparecer”, expresó Eliana Pérez al mismo medio.





