Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, vuelve a ser hospitalizado por covid-19

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador de Meta, contagiado de covid-19

El pasado 7 de abril, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, dio a conocer en Twitter que había sido hospitalizado en la Clínica Servimédicos Villavicencio debido a que padecía covid-19. Tres días después de estar en una unidad de cuidados intensivos (UCI), gracias a su mejoría, salió; pero este 19 de abril, producto de algunas complicaciones médicas, tuvo que ser internado de nuevo.

Quien dio a conocer su más reciente ingreso al hospital fue el propio gobernador, al publicar en redes sociales: “Por recomendación médica debo ser internado nuevamente en la clínica. Agradezco mucho sus mensajes y oraciones. Confiando en Dios vamos a salir adelante. Mis oraciones para todas las personas que también atraviesan este duro momento. Por favor, hay que seguir cuidándose”.

De los signos y síntomas por los que Juan Guillermo Zuluaga fue hospitalizado, cuando apenas el pasado jueves terminó su cuarentena de 14 días, no hay detalles. Lo que sí se sabe es que la última ocasión que estuvo en la UCI llegó con fiebre, deshidratación severa e hipertensión.

El ingreso del gobernador del Meta a la clínica se da en un contexto poco alentador para el país en cuanto al covid-19. Este jueves fallecieron 420 colombianos consecuencia del covid-19, según el Ministerio de Salud, y el Gobierno nacional decretó nuevas restricciones para los entes territoriales con base en la ocupación de sus UCI.

El duro relato del Gobernador del Meta tras su paso por una UCI

Juan Guillermo Zuluaga conversó con revista Semana sobre los fuertes síntomas que sufrió y vivido como uno de los miles de pacientes críticos internados por coronavirus en Colombia.

Antes de salir positivo, Zuluaga, quien fue diagnosticado con cáncer de piel a finales de 2020, afirma que se realizó 23 pruebas por la exposición que tiene el cargo público que ocupa. “El internista me dijo que podría ser la nueva cepa. Un día me levanté con una maluquera, me hice la prueba y salió positiva”, narró, acerca del comienzo de su padecimiento.

Quien fue ministro de Agricultura de Juan Manuel Santos no esperó en ningún momento que fuera internado en una UCI. El funcionario llamó a la clínica Servimédicos a reportar su estado de salud y le contó a los médicos qué protocolos seguía. “Como tenía fiebre me pidieron hacerme unos exámenes y placa de tórax. Yo pensé que sería algo de media hora, pero resulta que llegué con una deshidratación severa, hipertensión y rápidamente terminé en la UCI”, contó al medio impreso.

En su experiencia en la UCI pudo evidenciar la dramática realidad que se vive en el principal frente de batalla contra el COVID-19. “Vi gente joven, amigos, otras personas resistiéndose a continuar con el proceso y pidiendo que los dejaran morir. Era algo dantesco porque se ve de todo en la UCI”, aseguró Zuluaga, quien recomendó que los colombianos deben cuidarse de la letal enfermedad.

Incluso, el funcionario sintió temor de no salir de UCI, considerando la posibilidad de perder la vida por el virus. “Cuando uno entra a una UCI pues cabe la posibilidad de no volver a salir, así que son momentos muy duros en los que uno piensa en toda la familia”, dijo. Además, señaló que su esposa también resultó contagiada y que, en el momento, se encuentra cuidándose en casa con remedios caseros.

A pesar de salir de peligro, el gobernador teme por la incertidumbre que causa el covid-19 ante una posible recaída. “El médico me ha dicho que a partir del día 10 la situación se puede empeorar, así que por eso debo tener cuidado, porque el virus sigue actuando”, el funcionario le contó a Semana.

El pasado 4 de febrero, el mandatario reveló que fue diagnosticado con cáncer de piel a finales de 2020 y que se encuentra recibiendo tratamiento en el Hospital Departamental de Villavicencio.

