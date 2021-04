Atlético Nacional y Millonarios, los favoritos en la liga BetPlay 2021-I

Nacional, Santa Fe, Millonarios y Deportivo Cali son los cuatro equipos que lideran la tabla de posiciones. - Dimayor.

Ayer, 19 de abril, se llevó a cabo el sorteo de cuartos de final de la Liga Betplay 2021-I. Así quedaron las llaves: llave A: Nacional Vs. Equidad; llave B: Santa Fe Vs. Júnior; llave C: Millonarios Vs. América; llave D: Cali Vs. Tolima.

Los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga Betplay se llevarán a cabo el fin de semana del 24 y 25 de abril, mientras que los encuentros de vuelta serán en el fin de semana del 1 y 2 de mayo. Las semifinales serán el 8 y 9 de mayo y el 15 y 16 de mayo. Y la final de la Liga BetPlay 2021-I será el 22 o 23 de mayo y el 29 o 30 de mayo.

Los ganadores de la llave A y la llave D se enfrentarán en una de las semifinales, así como los vencedores de la llave B y la llave C conformarán la otra semifinal. Y, además, el campeón tendrá como premio cupo directo a la zona de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

Por otro lado, recordemos que de los ocho equipos que clasificaron, seis de ellos también competirán en la misma temporada en torneos internacionales. Nacional, Santa Fe, Júnior y América tendrán compromisos en Copa Libertadores, mientras que la Equidad y Deportes Tolima lo harán por la Copa Sudamericana.

Casi todos los equipos que participarán en la Copa Libertadores tendrán que jugar fuera de sus canchas, pues Nacional jugará en Pereira, contra Universidad Católica de Chile; América en Bucaramanga, contra Cerro Porteño, de Paraguay, y Santa Fe, como visitante contra Junior.

Y los dos equipos que estarán en la Suramericana deben ir a jugar a Brasil, en medio de restricciones para los vuelos desde y hacia ese país. Tolima visitará a Bragantino y Equidad, a Gremio. Este mismo viaje lo hará el América en la siguiente semana, cuando tenga que jugar contra Atlético Mineiro. Y Junior y Nacional tendrán que viajar a Argentina y Uruguay, respectivamente.

Hasta la fecha, tanto Atlético Nacional como Millonarios se encuentran como los favoritos de la liga, ya que son los dos clubes qué más copas han ganado. El equipo paisa tienen 16 estrella y el club embajador 15, al igual que el bicampeón, pero que en esta temporada no mostró lo mejor de su juego y llegó a los cuartos de final por la derrota de Independiente Medellín ante Once Caldas, partido que lo dejó con 26 puntos en la tablaba de posiciones.

De acuerdo con las 37 ediciones de los torneos semestrales, el equipo que se clasificó en el primer puesto salió campeón en 13 oportunidades. Por esto, Atlético Nacional tiene los ánimos altos, pues esa es la posición en la que más veces se coronó un club en la liga colombiana.

Por el lado de Millonarios, recordemos que se encuentra en tercer lugar con 33 puntos. Este puesto es el siguiente en el historial en el que más equipos terminaron campeones. En seis oportunidades, el tercer clasificado obtuvo la estrella.

Ahora, Independiente Santa fe está en segundo puesto también con 33 puntos, es el siguiente de la posición, donde han llegado a ser 5 veces campeonato. Y, por último, está el clasificado en el octavo puesto, el cual ha salido cuatro veces campeón. Dato que le d esperanza al América de Cali, que va por su triple corona consecutiva.

Por último, recordemos que en toda la historia de los torneos semestrales de Colombia, nunca el equipo que se metió en las fases finales en esa posición ha podido salir campeón.

SIGA LEYENDO: