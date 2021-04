Jeisson Suárez logró el cupo 37 de Colombia para los Juegos Olímpicos de Tokio. Foto: Ministerio del Deporte

El atleta colombiano Jeisson Suárez se clasificó este domingo 18 de abril para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al registrar la marca de la prueba de maratón con un tiempo de dos horas, 10 minutos y 51 segundos, que también se convirtió en record nacional para la distancia.

En el NN Mission Marathon de Países Bajos, el deportista tolimense, que es apoyado para la preparación y participación por el Comité Olímpico Colombiano, el Ministerio del Deporte, la Federación Colombiana de Atletismo e Indervalle, superó la marca nacional de 2:11:07, que había logrado el año pasado Iván González, en España, cuando se clasificó a Tokio.

El evento organizado por NN Running Team, en la localidad de Twente en Países Bajos, contó con la presencia de 70 corredores. El mismo tuvo una puesta en escena extraña puesto que el recorrido de la maratón se llevó a cabo en un circuito cerrado de 5,2 kilómetros en el aeropuerto de Twente. Cada uno de los atletas debieron sacar su mejor versión dando un total de 8 vueltas para así completar la distancia de 42,2 kilómetros.

Jeisson, del registro de la Liga de Atletismo del Valle del Cauca e integrante del equipo Porvenir de atletismo, le entrega así a Colombia el cupo 37 para los Juegos Olímpicos y el número 19 del atletismo, sumándose a atletas como Caterine Ibargüen, Anthony Zambrano, Éider Arévalo, Lorena Arenas, Mauricio Ortega y Bernardo Baloyes, entre otros.

Parciales de Jeisson para lograr la clasificación:

Km 10: 30:40, promedio 3:04

Km 20: 1:01:26, promedio 3:05

Media maratón: 1:04:47, promedio 3:04

Km 30: 1:32:20, promedio 3:06

Km 40: 2:03:44, promedio 3:11

Maratón: 2:10:51, promedio 3:15

La marca mínima para las mujeres es de 2:29:30, mientras que para los hombres es de 2:11:30.

De otro lado, la colombiana Kellys Arias, quien también viajó con el apoyo de Mindeporte y el Comité Olímpico Colombiano, no alcanzó a bajar la marca mínima de los Juegos Olímpicos, porque finalizó la prueba con un tiempo de 2 horas, 34 minutos y 40 segundos.

“La carrera se prestó para esta marca, creo que las tres semanas aquí sirvieron, el clima nos favoreció porque no había tanto frio, podíamos arriesgar y aguantar a ritmo de 1:05 para la primera media. Al pasar de los kilómetros me sentí muy bien, aunque después del kilómetro 35 me costó, perdí contacto con el grupo, debía pelear solo con el viento, pero tenía un margen para lograr este tiempo”, afirmó Suárez, tras acceder a sus primeros Olímpicos.

Cupos de Colombia

La historia de los clasificados por Colombia a Tokio se inició en 2019 con la marchista Lorena Arenas y continuó con los atletas Sandra Galvis, Bernardo Baloyes, Caterine Ibargüen, Yosiri Urrutia, José Leonardo Montaña, Anthony Zambrano y Mauricio Ortega, para luego sumar a los clavadistas Sebastián Morales y Daniel Restrepo, y el luchador Carlos Izquierdo.

Luego llegaron las clasificaciones en 2020 de los luchadores Julián Horta y Óscar Tigreros; el ciclista Kevin Quintero en la pista; Jefferson Ochoa y Andrea Ramírez, de taekwondo, y los maratonistas Iván González y Angie Orjuela.

Actualmente, con estos 37 cupos, se espera que sean el 50% del total esperado de clasificados de la delegación colombiana, pues aún hay varios deportes en los cuales se pueden conseguir más cupos; en estos momentos las disciplinas clasificadas son esgrima, atletismo, arquería, ciclismo, ecuestre, lucha, taekwondo y natación clavados.

Los Juegos Olímpicos serán disputados desde el viernes 23 de julio hasta el domingo 8 de agosto del presente año.

Clasificados:

Se espera esta sea el 50% de la delegación que estará presente en la cita. Foto: COC

