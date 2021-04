Giovanny Ayala presenta su nuevo sencillo: ‘Ese soy yo’

Foto: Colprensa

Una canción de despecho, amor, arrepentimiento y olvido. Un llamado al perdón y a la reconciliación. Así es el más reciente sencillo del colombiano Giovanny Ayala, un tema que cuenta la historia de un hombre que pide disculpas por sus equivocaciones y lamenta cada uno de sus errores.

“Ese soy yo, el que al verte no sabe qué decirte. El que nunca tuvo intención de herirte, simplemente un día se quedó. Ese soy yo, el que al momento de recordar momentos felices, siento un puñal en la cicatrices que dejaste cuando dijiste adiós”, exprensa el primer fragmento de su más reciente canción: ‘Ese soy Yo’.

Se trata de un sencillo cuya autoría es de Robert Requena, bajo la producción musical de Georgy Parra. El videoclip, que se rodó en la ciudad de Medellín con el apoyo de una producción audiovisual de Salvaje Films, refleja a un Giovanny doblegado que no se conformará con un adiós.

Este nuevo lanzamiento cuenta con una producción llena de cuerdas y vientos, propios del género regional mexicano, sumado a la gran interpretación con notas vocales altas, insignia del artista llanero.

“‘Triunfadores de la Música Popular’ es nuestra gran apuesta en este 2021, con la cual buscamos inyectarle a los seguidores ese compromiso de una trayectoria de hace 15 años y qué mejor que hacerlo con esta nueva propuesta”, manifestó Ayala en una entrevista con CityTv.

Según indicó el cantante llanero, desde el lanzamiento de ‘De rodillas te pido’, en 2005, su evolución ha sido enriquecedora, especialmente porque a lo largo de estos años ha logrado contar con el apoyo y el conocimiento de otros grandes artistas del género popular. Precisamente, ha señalado que uno de sus mayores objetivos es ser parte de nuevas fusiones con otros artistas nacionales e internacionales.

“Yo soy un artista colombiano para transfusionar, para hacer colaboraciones. De hecho, lo hice con Reykon, un colombiano de música urbana; lo hice con Lady Noriega, Adriana Botina; y quiero continuar por esa misma senda”, señaló Ayala.

Además de anunciar su nuevo sencillo ‘Ese soy yo’, que está disponible en todas las plataformas de audio y video, Giovanny Ayala también habló de su gran reto que, aún con 15 años de carrera musical, trabaja incansablemente por alcanzarlo.

“Lo que me falta a nivel musical es lograr cantar con el millón de artistas que hay en el mundo. Grabar con todos los géneros para dejar historia, porque uno pasa por aquí por la tierra es para dejar un recuerdo”, destacó el cantante.

A comienzos de 2021, Giovanny Ayala se vio envuelto en un escandalo en Instagram, luego de que el cantante de música popular compartiera un video en el que, sin intención alguna, dejó ver sus nalgas a causa de un espejo que tenía detrás.

“Definitivamente esta cuarentena nos tiene locos a todos, especialmente a mí. (...) Me fui a dormir, ya a descansar y me llama el parcero Julián y me dice: ‘papi, mándeme un saludo que ya está todo el parche aquí escuchando su música, mándele un saludito’”, relató entre risas el cantante.

Inicialmente, el artista se negó a dicha petición, debido ya se disponía a descansar, el amigo del cantante logró convencerlo de que se pusiera rápido una camisa y una cachucha para hacer un video muy corto. Sin más opción, Ayala lo hizo y se lo envió, sin caer en cuenta de que al fondo del video se lograban ver sus nalgas, por culpa de un espejo que tenía detrás.

“Le envié el video sin querer queriendo. (...) Estoy loco, pero loco de risa. No puedo creerlo. Qué pena con ustedes mostrar mis nalgas”, dijo el cantante llanero entre risas y un toque de humor en entrevistas con medios.

