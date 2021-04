Médicos colombianos denuncian que no han podido ser incluidos en la segunda etapa de vacunación por fallas en la plataforma Pisis

Profesionales de la salud en Colombia denuncian lo difícil que ha sido poder acceder a la dosis de inmunización del covid-19 en el marco de la segunda etapa de vacunación en el país.

Los médicos denuncian que mientras esperan para que les sea asignado su turno de vacunación, sus datos no aparecen en el sistema y tienen la incertidumbre de cuándo serán reconocidos por Mi Vacuna para recibir el biológico.

El reporte de los casos de profesionales médicos que presentan el problema fue reportado por Noticias Caracol. Al respecto, Liliana Consuegra, médica independiente de Bogotá contó al noticiero que la plataforma habilitada por el Ministerio de Salud y Protección Social no es amigable y no le ha sido posible ser identificada como profesional de la salud ante el ministerio:

Hemos tenido muchísimas dificultades para acceder a la plataforma de Mi Vacuna por limitaciones en el acceso o la inscripción en el Ministerio de Salud para ser identificados como personal de salud de segunda línea. Queremos que nos faciliten los procesos y poder así continuar atendiendo a nuestros pacientes sin ser un factor de riesgo para ellos y así mismo sin que nosotros tengamos el riesgo de enfermar e incluso morir por no poder acceder a una vacuna

Al no salir priorizado en Mi Vacuna dentro de la etapa dos del proceso, Diego Ortiz, coordinador de urgencias de un centro médico en Bogotá denunció que así como él hay por lo menos 334 personales de talento humano en salud expuestos a ser contagiados durante el tercer pico de la pandemia.

Sobre las quejas, Weimar Pazos, jefe de Información y Comunicación del Ministerio de Salud dijo que, en efecto se han presentado problemas en la plataforma sobre todo para que los médicos independientes reporten la información.

Teniendo en cuenta que el primer cierre de inscripciones para personal de la segunda etapa se dio el pasado 5 de abril, el ministerio confirmó que hasta esa fecha, un total de 16.000 profesionales independientes realizaron su inscripción en la plataforma.

Pazos le dijo a Caracol que la plataforma Pisis, utilizada para el intercambio de información del Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro) quedó abierta nuevamente desde ayer, viernes 16 de abril hasta el próximo viernes 23 de abril:

Aunque la denuncia fue hecha en principio para reclamar la priorización de la vacunación anti covid-19 para profesionales colombianos de la salud independientes, usuarios en Twitter denunciaron que la dificultad para la inscripción en la plataforma la padecieron también los médicos empleados dependientes e incluso los odontólogos:

Estas fueron las críticas de dos cibernautas sobre los problemas de la plataforma para priorizarlos:

No sólo los independientes, los que por negligencia del empleador no fueron inscritos tampoco aparecen priorizados en la etapa 2, que es donde deberían estar. Refiero caso de la Secretaría de Integración del Bogotá @integracionbta donde médicos de comisarías no fueron inscritos