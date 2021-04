Capturan en Bogotá a un hombre que violó a más de 30 mujeres después de seguirlas en su auto

Imagen de referencia Policía Nacional. Foto: Colprensa-Sergio Acero.

“Viene un carro negro Ford detrás de mí, yo me cambio de acera al ver que viene despacio. Cuando yo me cambio, lo que hace es que me adelanta, se baja del carro, me aborda, me coge por el cabello, me tira al piso”. En ese momento el sujeto abusó sexualmente de ella.

Este es uno de los relatos de una de las víctimas del conocido ‘depredador del carro negro’, quien fue capturado este jueves por la Policía de Bogotá. De acuerdo con el reportaje de Noticias Caracol, se conoce que el hombre abusó sexualmente de más de 30 mujeres en la capital.

La Policía Metropolitana de Bogotá explicó que este abusador usó la misma estrategia con varias mujeres en la capital, en diferentes localidades. Aprovechaba las horas de la madrugada o tarde en la noche.

La teniente Marilyn Rojas, jefe de la unidad contra delitos sexuales de la Policía de Bogotá, aseguró en el noticiero que el hombre seguía a las mujeres durante varias cuadras y cuando menos se lo esperaban se adelantaba y descendía del carro “para hacerles tocamientos en sus partes íntimas”.

“Hacía seguimiento por algunas cuadras y, cuando veía un punto donde estaba oscuro y estaban solas, se parqueaba, descendía del carro y las abordaba, haciéndoles tocamientos en sus partes íntimas”, aseguró la teniente Rojas.

La oficial también manifestó que hablaron con algunas personas de tiendas y de las casas de los barrios residenciales, y aseguraron que habían escuchado “que en la madrugada había una persona que llegaba en un carro negro y hacía esa actividad, pero nunca denunciaban”, anotó la oficial.

La mujer, que no quiso revelar su nombre en Noticias Caracol, fue la encargada de poner la denuncia en la Policía y según el informe, después de recolectar pistas y testimonios se dio con la captura del abusador.

“Con un retrato hablado de esta persona, pudimos recolectar las características morfológicas, la mirada, y hacer un solo individuo”, indicó la teniente Rojas en el noticiero. El hombre fue enviado a la cárcel.

Las autoridades también hicieron un llamado a las mujeres víctimas de estos casos a que denuncien para judicializar a los responsables.

Pastor religioso condenado por abuso sexual huyó después de que lo sentenciaran a 16 años en la cárcel

Este viernes también se conoció que tras dos años de investigación de la Fiscalía contra Miguel Antonio Burgos Niño creador de la iglesia cristiana La Vid Verdadera, por la denuncia de una madre de una niña de 12 años que fue abusada por el religioso, un juez le dictó orden de captura y detención en centro carcelario durante 16 años; sin embargo, el pastor escapó de las autoridades antes de ser capturado.

La comunidad que asistía a la iglesia de Burgos confiaba ciegamente en él y su bondad con los niños del barrio, razón por la que cuando el pastor religioso les ofreció a los padres dejar a sus hijos en unos cursos de danzas muchos le dejaron a los menores en la iglesia. “Un buen ser humano, una gran persona que ayudaba sin ningún interés a los más necesitados”, describe uno de los jóvenes al pastor, antes de conocer la denuncia.

Además, el religioso había colocado una especie de piscina en la iglesia, donde cada domingo bautizaba a niños de todas las edades. Según la Fiscalía, estas acciones de ‘bondad’ con los niños, fueron el camuflaje perfecto para el hombre de 68 años para que abusara de una menor de 12 años, el único caso denunciado, no se confirma que hayan otras víctimas.

La madre de una niña de 12 años denunció hace dos años ante la Unidad de Delitos Sexuales que bajo la fachada de unas clases de ballet, el pastor Miguel Antonio Burgos Niño abusó de su hija y la manipulaba con dinero para que no le comentara nada a nadie.

“Salieron los directivos de La Vid Verdadera con unas clases de ballet cada ocho días, la niña me contó y le autoricé que fuera a las clases que se estaban haciendo en la casa de dos pisos. No vi ningún problema y como confiaba tanto en ese pastor sinvergüenza y malvado, la mandé”, citó Noticias RCN.

La madre agregó que “este degenerado e irresponsable hombre la abusó y para tapar toda su fechoría y alianza con el diablo, le daba $2.000 y $5.000 para callarla”, además, señaló que, según la menor, el religioso abusó 12 veces de ella.

La madre se enteró de lo sucedido después de insistirle a su hija con preguntas, al ver que la menor ya no quería ir a la iglesia y se veía muy deprimida. Cuando la menor le contó toda la verdad, la madre emprendió un proceso judicial junto a la Fiscalía en contra del pastor Burgos, desde entonces, el hombre estuvo asistiendo a las citaciones y estuvo detenido en su casa mientras se terminaba el proceso judicial.

Después de dos años de investigación e insistencia de la madre de la menor para que el hombre pagara por su delito, un juez de Bogotá condenó recientemente al hombre por el delito de acto sexual con menor de 14 años, le negó la detención domiciliaria y ordenó su detención en dentro carcelario por 16 años.

Sin embargo, el día en que el juez emitió la orden de captura contra Burgos, el hombre huyó y, actualmente, el CTI y la Fiscalía se encuentran en su búsqueda. Además, la orden del juez también le impide al pastor Burgos practicar actos religiosos, acercase a los menores.

Noticias RCN agregó que, en diálogo con los testigos del caso, vecinos de la iglesia de Burgos, señalan haberlo visto recientemente cerca a la iglesia.

