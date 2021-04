Por tercera vez, concejal de Cali sufre por la inseguridad: esta vez robaron en la casa de su mamá

Fernando Tamayo, concejal de Cali. Foto: archivo particular, Facebook.

Este jueves el concejal de Cali, Fernando Tamayo denunció a través de su cuenta de Twitter que su mamá fue víctima de hurto en su propio hogar. Hace unas semanas el cabildante que curiosamente trabaja con temas de seguridad, vivió un hecho similar cuando fue atracado en la capital del Valle. Su madre fue agredida por los ladrones que irrumpieron en la casa.

En diálogo con El País de Cali Tamayo relató que tres hombres armados ingresaron a la vivienda y la intimidaran con un arma de fuego a su madre quien también fue víctima de agresión física cuando uno de los hombres la abofeteó y le pegó una patada. El robo se dio en relojes, un celular y algunas cerámicas en una casa en el corregimiento La Buitrera, al sur de la ciudad.

Para Tamayo, “esta ciudad se salió de las manos; la gente no denuncia porque siente que no pasará nada. La policía hace un esfuerzo mayúsculo, pero no tenemos suficiente policía y no sabemos para qué sirven las cámaras. Cali es una ciudad demasiado violenta y no hay demasiados policías”, puntualizó ante El País.

Y se fue hacia una propuesta polémica: “la ciudad debe ser militarizada. Necesitamos cuadrantes móviles, optimizar los recursos, saber para qué sirven las cámaras, implementar los policías de civil y aumentar la participación ciudadana”, relató.

En enero el mismo concejal se pronunció ante otro robo que sufrió: “Tengo mucha rabia, no puedo creer que en menos de dos meses nos hayan atracado dos veces y no pase nada. Al sector del oeste le falta seguridad, no se ve ni un Policía”, denunció Tamayo a quien robaron, nuevamente, en en el sector de Granada, cerca al hotel Marriott, ubicado en la avenida 8N de la capital vallecaucana cuando trotaba con su esposa en la mañana del martes de esta semana.

El sinsabor del edil, que milita en el Partido Conservador, se debe a que no es la primera vez de la que es víctima de un robo. En meses pasado fue blanco de hurtos en dos oportunidades en las calles de la ciudad.

El robo de una empresa de seguridad

En la noche de este miércoles se dio otro hecho similar en el barrio Santa Anita, al sur de Cali, se dio un hecho delincuencial cuando ladrones ingresaron a una entidad de seguridad y se robaron 20 armas de fuego, de las cuales 17 son tipo revolver y tres pistolas. La empresa víctima del asalto es ‘Colviseg Limitada’ y presta servicios de vigilancia privada.

Los delincuentes habrían ingreso vestidos de trabajadores de la empresa y posteriormente intimidaron a los que se encontraban en el lugar para cometer el robo. Después se escaparon en un carro blanco, denunciaron testigos. Además de las armas se llevaron uniformes y equipos de comunicación, todo esto sin haber herido a nadie.

Por su parte el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina alertó a la ciudad y convocó un consejo de seguridad. Hasta el 25 de marzo se han reportado 548 hurtos a establecimientos en la capital del Valle.

Extra ! Ante el robo de 20 armas de fuego a una " Empresa de seguridad " en nuestra ciudad, armamento con el cual la criminalidad podría hacer mucho daño , hemos decidido ofrecer una recompensa de 50 millones para quien nos brinde información y posibilite su recuperación. Además se convocará a las 10 am reunión extraordinaria de seguridad”.

En otro pronunciamiento, el alcalde calificó de “triste” e “inaudito” el hecho y expresó su preocupación porque también se hayan llevado municiones de estas armas. “Por eso yo le demando a la Superintendencia de Vigilancia a que adelante el respectivo control con las empresas de seguridad en Cali”. Agregó que la Fiscalía, la Policía y el Ejército han desplegado unidades de inteligencia para ubicar el armamento.

El coronel Guillen Amaya aseguró que las indagaciones preliminares arrojan de que no hubo forcejo ni ruptura de las cerraduras en el sitio. “Tenemos vehículos identificados, inventario del material que fue robado y versiones de testigos. Una de ellas es que los hombres se habrían hecho pasar como vigilantes”, expuso. Además dijo que no comprendía cómo una empresa de estas no tenía las medidas necesarias para prevenir este hurto.

