Exparticipante de El Desafío tuvo que enfrentar el covid y una amenaza de aborto en la cárcel

Angélica Hernández, ex participante de El Desafío. Imagen: Instagram: @angelitahera

En octubre de 2020 la vida de la modelo, DJ e influencer caleña Angélica Hernández dio un giro de 180 grados. Después de haber ganado reconocimiento por su participación en la edición 2016 del famoso reality del Canal Caracol, ‘El Desafío’, pasó a rendirle cuentas a la justicia tras ser acusada de pertenecer a una red criminal encargada del tráfico de drogas.

Según las autoridades, la red vendía en los alrededores de centros educativos productos alimenticios como galletas, gomas y chocolates, con contenido cannábico. Además, Hernández fue señalada de publicitar estos productos en sus redes sociales.

Posteriormente, su destino fue la cárcel, pero esto no fue todo. De ahí en adelante la modelo vivió un viacrucis que incluyó vivir los primeros meses de su tercer embarazo privada de su libertad, contagiarse de Covid-19, ser operada de un tumor y enfrentar la depresión.

En medio de una entrevista con el programa de entretenimiento, Lo sé todo, la caleña reveló que dio positivo para Covid-19 en noviembre de 2020, un mes después de su captura. Aunque no reveló detalles al respecto resaltó que “me puse muy muy mal”. Sin embargo, nada la prepararía para lo que se le venía después.

“Creo que fue como el 14 o 15 de diciembre que me agarró un cólico y dije - voy a parir, qué es esto-, me llevaron a la clínica, pero me regresaron al calabozo en el que estaba y yo mal y ellos decían que podía ser normal. Cuando me llevaron al hospital de tercer nivel notaron que lo que era un quiste inicialmente ya era un tumor”, e ilustró con sus manos el gran tamaño del tumor.

Posteriormente, en enero de 2021, debió someterse a una operación para solucionar el problema temiendo por el bienestar de su bebé, pues “había riesgo de perderlo”. Sin embargo, esto no pasó. Aunque debió quedarse un mes hospitalizada enfrentándose a un cuadro de depresión, por el que debió contar con ayuda psicológica y psiquiátrica.

“Es muy fuerte, no solo el tema jurídico, sino el tema de salud, el riesgo del bebé, lejos de mi familia, justo era diciembre. Juro que pensé que no iba a poder. Pero precisamente por el embarazo volví, respiré, medité, leí, eso me ayudó a entrar en ese centro nuevamente”.

Sobre la depresión, la DJ también ha hablado en sus redes sociales. “Superar momentos traumáticos honestamente es muy complejo, yo tengo momentos en que estoy aquí y no me las creo. Lloro fácilmente, también es mi tema hormonal, pero les digo: oración, meditación y rodearse de la familia”, expresó por medio de sus historias en Instagram.

Finalmente, en marzo de 2021 Angélica Hernández recuperó su libertad, empero, su proceso judicial no se ha archivado, continúa activo.

Ahora está disfrutando de sus siete meses de embarazo y de la vida en familia al lado de sus dos hijos y su esposo, con quienes ha publicado varias fotografías en su cuenta de Instagram.

