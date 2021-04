Carrasquilla presentó datos diferentes a lo expuesto en la reforma tributaria, ¿se pifió el ministro?

Este jueves 15 de abril, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, expuso el contenido del borrador de la reforma tributaria que radicó ante el Congreso de la República. Son varios los puntos de este texto que han generado todo un debate en el país, pero sigue en duda el apoyo que la iniciativa pueda tener en el legislativo.

En rueda de prensa, Carrasquilla explicó lo que el Gobierno nacional busca con esa reforma e insistió en que se trata de un “esfuerzo gigantesco, con efectos importantísimos tanto en equidad como en reducción de la pobreza”. Sin embargo, llamó la atención que durante su presentación, el funcionario cayó en varias imprecisiones respecto a lo que dice en el texto.

Mientras la reforma plantea que habrá un impuesto a las pensiones superiores a 58 millones de pesos al año, es decir, alguien que recibe en promedio mensual 4.841.066 pesos, el ministro Carrasquilla señaló que quienes deben tributar son pensiones superiores a los 7 millones de pesos, así también lo dice la presentación mostrada en la transmisión: “ingresos por pensiones inferiores a $7 millones mensuales no son sujetas de renta”.

“Pensionados con más de 7 millones de pesos, son hoy en día 28.000 personas en esa situación de un universo que, incluyendo los regímenes, puede llegar a los 2 millones de personas”, indicó el ministro.

Otro punto que generó confusión fue sobre el tema de la declaración de renta de personas naturales. El proyecto propone que las personas naturales deberán comenzar a pagar cuando la renta líquida gravable sea de 800 UVT anuales (hoy $2′420.000 mensuales).

No obstante, el ministro de Hacienda aseguró ante la prensa que todo colombiano que tenga ingresos de 4.100.000 pesos en 2022 empezará a pagar el impuesto. “Solo pagarán impuesto de renta los asalariados que ganen más de 50 millones anuales; 4,1 millones de pesos promedio mensual”, dijo Carrasquilla.

Desde el Congreso criticaron que el ministro no fuera preciso con las cifras que aparecen en la reforma. “El ministro de Hacienda cometió el grave error de decir dos cosas que aparecen diferentes en el texto radicado. No es cierto que a partir del año 2022 las personas vayan a declarar a partir de $4.100.000, porque en el texto quedó a partir de $2.500.000. Y no es cierto que se van a gravar las pensiones a partir de $7.000.000, porque en el texto quedó a partir de $4.800.000”, expresó el senador de Cambio Radical Richard Aguilar.

Por su parte, el presidente Iván Duque manifestó que cuando llegó la pandemia del covid-19 al país se aumentó la capacidad de endeudamiento y también el gasto, que se destinó para salud y adquirir vacunas, pero también a los programas sociales que se implementaron para ayudar a los más vulnerables.

El mandatario sostuvo que ese gasto se orientó a otorgar el Ingreso Solidario a más de 3,4 millones de familias en todo el país, la devolución del IVA a cerca de 2 millones de familias, darles giros extraordinarios a cerca de 2,7 millones de Familias en Acción, a 1,7 millones de Adultos Mayores, a más de 500 mil Jóvenes en Acción, en otorgar garantías del 90 u 80 % por cerca de 21 billones de pesos a través del Fondo Nacional de Garantías, de llevar el subsidio del PAEF del 40 % o 50 %, y subsidiar las primas para esos trabajadores, entre otros.

Y dijo sobre la reforma que se trata de un “mecanismo para proteger a los más afectados por la pandemia y estabilizar las finanzas públicas de nuestra nación y esperamos tener un debate constructivo en el Congreso y, como sociedad, construir”.

