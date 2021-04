Uribista que llamó hipócrita a ‘Juanpis González’ por recibir ayuda del Estado es fuertemente criticada en redes sociales

Este jueves 15 de abril, la politóloga y excandidata al Concejo de Bogotá por el partido Centro Democrático Laura Medina Ruiz criticó fuertemente al comediante Alejandro Riaño, más conocido por su papel de ‘Juanpis González’ a quien tildó de “hipócrita”.

La joven uribista señaló que el proyecto audiovisual del humorista “recibe millonarios beneficios tributarios por medio de la economía naranja que el mismo Riaño señaló como un pajazo mental de los 7 enanitos”.

En el video, Medina Ruiz expone que Riaño ha “recibido 1.251 millones de pesos en beneficios tributarios de los 4.138 millones que le asignaron a su proyecto”. Además, de que el ‘proyecto Juanpis González’ recibió aprobación de Comité Promoción Fílmica Colombia y habrá un gasto de 14.686.357.563 de pesos.

“A la fecha, mediante acreditación parcial Proimágenes ha certificado la realización de gastos del proyecto por $ 3.577.053.756, que corresponderían a un CINA por valor de COP $1.251.968.815″, expuso la politóloga.

Sin embargo, el debate en redes sociales no se centró en las ayudas que recibió el humorista, sino en que esas ayudas provienen es del Estado y no del Gobierno nacional como afirma la joven, y que además, para ganarlas hay que licitar y dentro de los impedimentos no puede estar el factor de criticar al Gobierno de turno.

“Este video es el paroxismo de la ignorancia. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el estado. Y a quien le moleste que los artistas críticos obtengan beneficios del Estado no puede catalogarse sino como autoritario”, opinó el representante a la Cámara Juan Carlos Losada.

“Laura, sumercé estudió, no haga el ridículo. ¿Acaso no sabe que las licitaciones, convocatorias y otras formas que tiene el Estado de distribuir el dinero deben ser independientes de la ideología de un gobierno? Hablaría muy mal (aún peor) de su gobierno si no se respetara eso”, le comentó el congresistas César Pachón.

Por su parte, el periodista y youtuber Daniel Samper Ospina, fue más allá y criticó a Medina Ruiz por haber tenido un contrato en el gobierno de Juan Manuel Santos. “Hablando de hipocresías, ¿quien está acusando a Alejandro Riaño de forma absurda e insólita no es acaso la misma rabiosa uribista que trabajó en el gobierno de Santos por el proceso de paz? En fin, la hipocresía”, dijo.

Laura Medina Ruiz fue la misma tuitera que protagonizó una polémica por hacerle guiño a su partido político con el proceso de vacunación. Durante la transmisión del pasado 13 de febrero de la primera vacunada contra el covid-19 en el país y después de que recibiera la inyección que contenía la vacuna de Pfizer, la enfermera llevó su mano al pecho.

Medina Ruiz tomó esa imagen y la puso junto al logo del partido de gobierno, que es la silueta del expresidente Álvaro Uribe con su mano en el corazón.

La joven aprovechó que su trino se viralizó y agregó: “Buen momento para recordar que gracias al Centro Democrático la vacunación será gratuita en nuestro país”. Refiriéndose al proyecto que presentó ese movimiento con mensaje de urgencia por parte del Gobierno nacional para crear el marco jurídico de la vacunación contra el covid-19.

Tema que no se escapó de la polémica, pues muchos sectores aseguraron que no se necesitaba una ley de vacunación para fijar la gratuidad. Así lo dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en su momento: “Las vacunas son gratuitas en Colombia no se necesitaba una Ley para decir lo mismo sobre la vacuna del COVID-19. La Ley se hizo para liberar de responsabilidad a las farmacéuticas, pero no se les exigió liberar las patentes y tampoco hay certeza sobre el Plan de Vacunación covid-19″.

