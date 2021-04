Nilson Díaz volverá a declarar en el caso de Sara Sofía Galván a final de abril

Las autoridades colombianas siguen trabajando en el caso de la desaparición de Sara Sofía Galván, una menor de dos años de la que no se tiene rastro desde finales de enero de este año. Para seguir con la investigación, la Fiscalía General de la Nación decidió volver a citar a indagatoria a Nilson Díaz, padrastro de la menor quien estaría involucrado en su pérdida.

Según Noticias RCN, el hombre rendirá declaración el próximo 23 de abril en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá. Hay que recordar que Diaz está reclutado en ese lugar desde el pasado 19 de marzo y hasta la fecha ha sido interrogado varias veces por las autoridades.

Inicialmente Diaz dijo que no sabía donde estaba Sara, luego, a finales de marzo, tanto él como la madre de la menor, Carolina Galván, cambiaron la versión y aseguraron que la pequeña murió el 27 de enero y tiraron el cuerpo en el río Tunjuelito. La primera en revelar esta versión fue Carolina, enlodando a su expareja.

“A las 6 de la tarde Nilson se para a mirar la niña, cuando él manda a los niños para la sala y me llama: ¡Caro, venga!, cuando yo veo a la niña botando espuma por la nariz, entonces yo me ataqué a llorar y llorar y empezaba a mover la niña para que se despertara y ya no despertó” - Carolina Galván

En el relato de Carolina abundan detalles sobre cómo ambos fueron indiferentes con los síntomas de la niña. También reveló que posterior al deceso, Diaz envolvió a la niña de pies a cabeza con una cobija azul, la metió en un costal y la dejó en la sala. Dos días después, según el relato de la madre, Nilson le confesó que había tirado el cuerpo de Sara Sofía a un caño del barrio Class Roma, en la localidad de Kennedy.

“Me confiesa y me dice: Yo desaparecí el cuerpo de Sarita (...) después le pregunté a Nilson por el cuerpo de la niña. Él se hacía como el bobo, no me quería decir nada, entonces le seguí insistiendo que me dijera dónde estaba el cuerpo de Sarita y él me dijo: ‘Yo lo tiré en el caño’. No me señaló el sitio exacto de dónde tiró el cuerpo de Sarita, a pesar de que yo le insistí que dónde estaba y siempre me decía que en el río” - Carolina Galván