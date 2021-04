Por el aumento de contagios de COVID-19: médicos en Medellín tienen que decidir quién entra y quién no a las UCI

Antioquia y Medellín presentan el mayor porcentaje de ocupación y la disponibilidad de las camas UCI. - Vía: Colprensa

Hasta este fin de semana Medellín y el resto del departamento de Antioquia es la zona del país que más números ha aportado a las cifras diarias de los casos activos y muertes por COVID-19. El pasado jueves 8 de abril, día que se dio inicio al confinamiento en la ciudad, Medellín reportó que había sido el día más crítico desde que comenzó la pandemia hace un poco más de un año.

Para el caso de la capital del departamento, las cinco comunas que tienen más casos son: Belén, El Poblado, Buenos Aires, Robledo y Doce de Octubre. La preocupación se ha centrado en que los números del mes de marzo tienen similitudes con la gran cantidad de casos que se registraron a principios de este año cuando se dio el segundo pico. Y, según el reporte, en Medellín la mayoría de los contagiados actuales están en edades entre los 20 y 39 años.

Hasta el momento, estos son los hospitales y clínicas que se encuentran en alerta roja, anuncio que se dio desde el pasado 7 de abril, en Medellín: Hospital Pablo Tobón Uribe, la IPS Universitaria (Clínica León XIII), la Clínica CES, Clínica Universitaria Bolivariana, Clínica Las Vegas, Clínica Las Américas, Clínica Cardio Vid, Hospital San Vicente Fundación.

Por esta situación el personal médico ha tenido que elegir quién ingresa a UCI y quién no, es decir, a los médicos les ha tocado, bajo presión, priorizar el ingreso de pacientes a las UCI y dejar a otros fuera de esta. Esto se debe a que los hospitales mencionados se encuentran al límite de la ocupación de las camas UCI.

De acuerdo con información del periódico Publimetro, Andrés Aguirre, director general del Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, dijo que la situación es alarmante. “Cien camas de cuidados intensivos están completamente llenas, lo que nos ha llevado a entablar un triage ético. Esto lo hace un grupo al lado de los profesionales porque genera una carga emocional gravísima”.

Por otro lado, se tomó la decisión de implementar los traslados, la cual ha sido una alternativa clave en medio de la pandemia sobre el alto índice de ocupación de las camas UCI en Medellín, que se encuentra en 96,90 %. de ocupación. Este proceso se realiza por medio del departamento o las EPS y se busca suplir en otras ciudades las necesidades de camas.

“Tiene complicaciones logísticas. No solo es la cama, es la ambulancia aquí y allá, el avión-ambulancia, disponibilidad en ambos aeropuertos y la conexión con una red hospitalaria distinta. Tenemos todas las camas ocupadas. Incluso pacientes ventilados en el servicio de urgencias y cirugías, que no es lo ideal, pero no tenemos dónde más ubicarlos. Estamos colapsados”, explicó Andrés Trujillo Zea, director general de la Clínica CES, para el periódico El Espectador.

Por otro lado, Marta Cecilia Ramírez Orrego, directora general de la IPS Universitaria, quien también habló par El Espectador, explicó que: “Nosotros nos hemos expandido al máximo. Estamos revisando posibilidades de ampliarnos según lo requieran los pacientes”.

De acuerdo con información de Noticias RCN, la enfermera Carolina Giraldo realizó un llamado de atención a la población, en especial a los habitantes antioqueños, “Es importante conservar las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, el tapabocas, el lavado de manos, todo esto para que juntos podamos salir de esta situación tan difícil”.

La situación es igual en casi todos los hospitales y clínicas de la ciudad. En el caso de la Clínica Cardiovid, en la comuna de Robledo, ya no cuenta con camas UCI. Por esta razón, varios ciudadanos que sobrevivieron al virus dejaron fotos y mensajes de agradecimiento al personal de salud en el mural de la entrada.

Stefanny Vahos, una de las enfermeras que viene enfrentado a diario el COVID, hizo una invitación por medio de Noticias RCN: “Quiero invitarlos a seguir en casa, a valorar a cada una de nuestras familias, a amarnos, a respetarnos y no perder la esperanza. Después de todo esto los abrazos serán más fuertes y nosotros también”.

