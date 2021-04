“La única forma de avalar el favoritismo es en la cancha”: Leandro Castellanos habla sobre el presente de Santa Fe de cara al cierre del campeonato

Con tan solo once goles concedidos en su portería durante toda la campaña 2021, Leandro Castellanos, guardameta de Independiente Santa Fe, es considerado como uno de los mejores futbolistas en su posición en la actualidad en la Liga BetPlay Dimayor.

El jugador nacido en Toledo, Norte de Santander, dialogó en exclusiva con el programa ESPN FC de cara al enfrentamiento de la fecha 17 de Santa Fe contra Millonarios. También contó cómo es su sueño de regresar para representar a la Selección Colombia en el ciclo del estratega vallecaucano Reinaldo Rueda.

Lo primero que le preguntaron a Castellanos fue si Santa Fe es favorito al título de campeón de la Liga BetPlay I 2021, considerando que en el anterior torneo se les escapó la gloria en la final contra América de Cali. Esto respondió el portero cardenal:

El favoritismo, la única manera de avalarlo es en la cancha y en el fútbol es cada tres días, hoy puedes estar bien, pero si en el otro partido no juegas bien empiezan las dudas. Hace poco tuvimos un par de empates y una derrota que hizo pensar a la gente que estábamos pasando un bache. Y nosotros ahora estamos empezando a ganar nuevamente con argumentos para tratar de solucionar cualquier laguna que pueda existir, pero el favoritismo no lo sentimos de esa manera, sentimos una responsabilidad con la institución, con la hinchada y con nosotros mismos de hacer las cosas bien

¿Está muy por encima el nivel de Santa Fe al de Millonarios?

¿Está pasando por su mejor momento en la carrera?

Realmente creo que he tenido buenos pasajes en mi carrera, he tenido una cruz que en los mejores momentos de mi carrera he tenido lesiones graves que me alejan mucho tiempo de la competición. Pero realmente hoy me siento bien, tapo con más inteligencia, suplo el paso de los años con otras capacidades