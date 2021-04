Embajada de Estados Unidos aclara que no ha cancelado visas a colombianos por ir a vacunarse en ese país

Este jueves 8 de abril, se conoció que supuestamente empezaron a llegar cartas a los colombianos que viajaron a Estados Unidos a vacunarse, donde les anuncian que su visa será cancelada, según lo dio a conocer la W Radio. Sin embargo, en las últimas horas la embajada de ese país en Colombia aseguró que, “aunque no podemos comentar sobre casos individuales, no tenemos conocimiento de tales cartas” y explicaron qué pasa con los colombianos que van a vacunarse a los Estados Unidos.

Según la información compartida por la emisora y que puso en alerta a muchos colombianos, la carta estaba llegando a Colombia y al lugar donde estas personas habrían señalado que estaban residiendo en La Florida, en el documento informaban que la cancelación de la visa se daba, presuntamente, por haber violado los derechos de visa de turismo -visa B1 y B2-, por lo que no podrían usar más la visa para entrar a ese país.

Ante esta información, la embajada de Estados Unidos en Colombia confirmó a RCN Radio que, según la ley de ese país, los extranjeros que viajan a su país tienen el derecho de acceder al servicio de salud en su territorio, lo cual consiste en “un propósito de viaje permitido para las personas que tienen un visado de visitante válido”.

Cabe resaltar que la página oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos establece que “un ciudadano de un país foráneo que desee entrar a los Estados Unidos, debe primero obtener una visa, sea de estatus temporal, o una para residencia permanente. Las visas para los no inmigrantes son para personas que quieren entrara a EE. UU. por negocios (B-1), por turismo (B-2) o una combinación de las dos (B-1/B-2)”.

Por su parte, el abogado de migración Carlos Olarte, consultado por la emisora del Sistema Integrado, también confirmó que no hay ninguna prohibición establecida por las autoridades de los Estados Unidos para que los turistas que vayan al país no puedan aplicarse la vacuna contra el coronavirus. “Si yo voy a una actividad a los Estados Unidos, sea de negocios con visa B1, o de turismo, con visa B2, pues que no se cambie esa actividad (…) Las visas B1 y B2 permiten tratamientos médicos, pero es el oficial de migración el que valorará si esa intención con visa B1 y B2 es válida y no genera carga pública, y permite la entrada”, señaló el funcionario.

Pero el abogado también agregó una recomendación a los colombianos, y es que no hagan mal uso del documento que les permite estar en ese país. “El mal manejo es cuando se entra con intensión de turismo y efectivamente se vacuna. Sin embargo, no hay pronunciamiento oficial con relación a que estas personas tengan algún problema”, recalcó Olarte.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, aunque la política migratoria en los Estados Unidos es la misma en todo el país, las leyes migratorias son federales y las autoridades de cada estado establecen cómo manejar su proceso de vacunación y a quiénes permitir vacunarse. Por ejemplo, los estados de Texas, Arizona y Louisiana no tienen ninguna restricción para la vacunación, razón por la que algunos ciudadanos americanos de otros estados han viajado hasta estos para acceder a la vacuna.

Esto también era así en Florida, pero cambió recientemente puesto que esa medida permitió que llegaran muchos ciudadanos extranjeros a vacunarse en el estado y se generó un repunte de contagios. Por esta razón, en enero de este año el gobernador Ron DeSantis ordenó que se demuestre la residencia en el estado para poder recibir la vacuna.

El turismo para obtener la vacuna es una de las razones que ha empezado a mover el sector de la aviación. El pasado 16 de marzo, el presidente de Viva Air, Félix Antelo, aseguró en entrevista con Semana que, hay cientos de colombianos que están viajando cada semana a Estados Unidos para poder vacunarse debido a la lentitud del proceso en el país.

Sostuvo que buena parte del crecimiento de los viajes internacionales es por cuestiones de salud y la mayoría busca poder inmunizarse contra el covid-19.

Otro factor que puede acelerar el mercado aéreo entre ambas naciones, según Semana, es que las farmacias de Estados Unidos ya venden la vacuna de manera segura en todo el país.

