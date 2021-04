Congestiones, reagendamientos, cancelaciones de citas de vacunación y protestas de los gobiernos locales: lo que está pasando con la escasez de vacunas de Sinovac en Colombia

Una enfermera aplica una vacuna contra la covid-19 a un adulto mayor en el coliseo Movistar Arena, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

Ciudades como Bogotá, Cali, Medellín entre otras, han empezado anunciar que no podrán realizar la vacunación de la segunda dosis de Sinovac, pues confirmaron que ya no hay existencia del biológico, tras el anunció de China que reportó el retraso de las fechas de entrega de nuevos lotes para el país.

Un ejemplo del panorama se vivió en Bogotá, este jueves, cuando decenas de personas tuvieron de ser devueltas a sus hogares, al inidicarles que harán el reagendamiento de las citas, ya que el inmunologico se había agotado al mediodía. Un tema que fue duramente criticado por los afectados, manifestando que les hubieran podido avisar para no perder su tiempo y,en especial, para no exponer a las personas de tercera edad.

Este no fue el único punto de la ciudad en el que se presentó este inconveniente, de acuerdo con lo informado por Noticias Caracol, en el Hospital San Ignacio, El Coliseo Tibabuyes y en Compensar de la Av. 68, varios abuelos, mayores de 80 años, no pudieron recibir la segunda vacuna por el agotamiento del antígeno.

Algunos usuarios de la EPS sanitas recibieron la notificación en la que les indicaron que, “nos permitimos informarle que la cita programada de segunda dosis para Vacunación COVID queda reprogramada” y acto seguido les indican una fecha para asistir al Movistar Arena. En otros casos los usuarios han recibido el mismo mensaje, pero cambiando la palabra “reprogramada” por “cancelada”.

En ambos casos el mensaje viene acompañado de un párrafo que afirma que “el Gobierno Nacional notifica que el laboratorio Sinovac no entregó las vacunas previstas y en consecuencia los usuarios que estaban agendados no podrán recibir esta dosis. Esto no afectará su esquema de vacunación”.

Sanitas reconoce el problema y señala que las razones son ajenas a su operación

“Debido a razones ajenas a nuestra gestión y voluntad, parte de las citas programadas en nuestros puntos de vacunación se están reagendando. Una vez se realice la entrega de las dosis programadas, continuaremos avanzando en la inmunización de nuestros afiliados”, comunicó la EPS ante los problemas que se causaron en el Movistar Arena.

Algunos ciudadanos mostraron su molestia por este hecho, dado que, entre otras cosas, llueve mucho a esta hora en la zona y hay muchas personas que son adultos mayores.

Uno de los casos, que dio a conocer RCN Radio, se trató de una mujer de 88 años, que estaba agendada para recibir la vacuna este jueves. Su hijo Enrique Sánchez aseguró a la emisora que, “estábamos después de mucho trabajo dentro de la ambulancia y nos llegó una llamada de Colsanitas diciendo que quedaba cancelada la segunda vacuna, que no había dosis disponibles y que el Gobierno nacional no había podido mandar las vacunas que requerían”.

#Salud | Colsanitas EPS encargada de suministrar vacunas en el Movistar Arena dio a conocer que hoy hubo desabastecimiento de vacunas contra la COVID-19. La entidad aseguró que las personas que no se pudieron inmunizar serán reprogramadas. @MarttinCristina pic.twitter.com/dC1K7ULPWe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 8, 2021

La molestia de algunos capitalinos fue porque a diferencia de los casos compartidos en redes sociales, muchos otros ni siquiera sabían que las dosis se habían acabado y que asistir a la cita establecida sería en vano.

Clínicas y hospitales de Medellín desmienten a la alcaldía, tras anuncio de vacunas sin agendamiento

Un mensaje que publicó el alcalde de la capital antioqueña desató confusión en la ciudadanía mayor de 70 años, al ver que el mandatario hizo un llamado para que acudieran a más de 70 puntos para recibir la vacunación sin agendamiento, tema que tuvo que ser desmentido por las clínicas y hospitales de Medellín.

El diario regional El Colombiano, informó que lo emitido por el alcalde se regó y varias personas acudieron a los puntos indicados por Quintero. Sin embargo, en algunas de estas zonas los devolvieron.

“Mis papás se desplazaron hasta Sura en Los Molinos y respuesta de la EPS fue un categórico NO, no están vacunando sin cita”, publicó un usuario en Twitter.

La ciudadana Luz Elena Gómez se comunicó con nosotros y nos contó: “Leí la información y la compartí con mis allegados, fueron a un punto de la comuna 14 y los devolvieron. Son adultos mayores que no pueden estar en la calle en plena pandemia”.

Ante el panorama que desató el mensaje, la Clinica El Rosario publicó un tweet en el que afirmó que, “está comprometida con el cuidado de la salud y la vacunación contra el Covid-19. Es importante aclarar que a la fecha no contamos con los biológicos para iniciar el proceso de vacunación a los usuarios”.

Por su parte, La IPS Universitaria informó que no está realizando jornadas de vacunación para el público en general. “Te pedimos evitar el traslado hacia nuestras sedes, así prevenimos aglomeraciones y posibles contagios por covid”.

En cali, aplazan citas para aplicar segundas dosis por falta de vacunas

Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Salud Pública de Cali, informó que la ciudad no tiene los suficientes biológicos para aplicar la segunda dosis a las personas que ya la necesitan, debido a esto indicó que la agenda de vacunación para la aplicación de la nueva dosis se reanudará el próximo martes 13 de abril.

“Tenemos hasta el momento un 90% de rendimiento y hemos tenido un proceso que ha sido ágil, rápido y seguro para nuestra comunidad, esto ha hecho que hoy en la ciudad no se cuenten con las suficientes vacunas para aplicar la segunda dosis a las personas que están cumpliendo con el tiempo dispuesto” afirmó la secretaria.

De acuerdo con la funcionaria, son tres factores principales los que han generado que no se tengan los inmunizantes suficientes actualmente. El primero es que cuando recibieron el comunicado de que las dosis de Sinovac debían ser distribuidas para segundas dosis ya se había gastado más de lo que se tenía previsto.

El segundo es que las plataformas digitales deben ser diligenciadas y actualizadas por las EPS: “Con este sistema de información el ente territorial, municipio, departamento y Ministerio realizan la planeación de cuántas vacunas se requieren y cuántas deben ser distribuidas , si estas plataformas no están al día esa planeación no se ajusta a lo que realmente se debe aplicar a comunidad que había accedido a su primera dosis”, comentó.

El tercer punto es la falta de oportunidad por parte de las entidades prestadoras de servicio en la digitación de los datos.

La respuesta del Ministerio de Salud ante la reprogramación de citas para la vacunación

Por medio de un comunicado, emitido este jueves por el Ministerio de Salud Nacional, infirmó que esta situación responde a la denominada “demanda espontánea”, referente al alto número de personas, mayores de 70 años, que se han acercado a los puntos de vacunación para buscar ser inmunizados, esto en medio del anuncio de ‘vacunación sin cita previa’ que implementó el Gobierno Nacional para estas poblaciones, con el propósito de ampliar el margen de personas alcanzadas.

Asimismo, el Ministerio de Salud reportó que, con corte al 7 de abril a las 23:59 p.m, se habían aplicado 2.691.513 dosis contra el covid-19 en todo el país, de las cuales 112.912 fueron puesta en la última jornada. Entre tanto, se han aplicado 542.537 segundas dosis, de las cuales ayer se pusieron 70.748.

Por el momento, desde la Presidencia de la República se confirmó la llegada de más biologicos de Pfizer.

“La madrugada de hoy llegó al país un nuevo lote de 270.000 vacunas de la farmacéutica Pfizer adquiridas mediante negociaciones bilaterales, lo que nos permite seguir avanzando en la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19″, indica la cuenta de Twitter de la presidencia.

La madrugada de hoy llegó al país un nuevo lote de 270.000 vacunas de la farmacéutica Pfizer adquiridas mediante negociaciones bilaterales, lo que nos permite seguir avanzando en la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19. #Vacunémonos✌🏼 pic.twitter.com/wsB27MeCGl — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 9, 2021

El pasado 11 de marzo, en ‘Prevención y Acción’, el ministro Fernando Ruiz Gómez ya había mencionado la posibilidad de aplicar la vacuna de Sinovac a las ocho semanas: “Aplicar la segunda dosis específicamente a los 56 días, o sea, a las ocho semanas de aplicación de la primera dosis, da un efecto protector sostenido importante”, dijo entonces.

De otro lado, el Ministerio de Salud asegura que el próximo 11 de abril llegará un lote de Sinovac.

