“Colombia tiene caja para unas seis o siete semanas”: Alberto Carrasquilla señala que el déficit fiscal supera los 78 billones

En medio del seminario virtual de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que Colombia solo tiene caja para seis o siete semanas, lo que causaría que el Gobierno tendría que buscar financiamientos por medio del endeudamiento.

“(...) para pagar los gastos en materia de salud, para pagar los gastos en materia de infraestructura etc, nos implican $20 billones al mes, por lo tanto el número redondo que quiero dejar sobre la mesa, <b>es que nosotros tenemos caja que nos alcanza aproximadamente para unas seis semanas o siete semanas,</b> por lo tanto tenemos que estar constantemente en el mercado buscando los recursos”

Carrasquilla indicó que la caja del país “es del orden de los $30 billones” y que las necesidades están por los $20 billones al mes, por lo que no alcanzaría sino hasta las fechas indicadas, que en proyección sería hasta el 29 de mayo de 2021.

Además dijo que en 2020, en medio de “tanto sufrimiento que tuvo nuestra sociedad” se combinaron distintas circunstancias e indicó que se llegó a un déficit fiscal de $78 billones. “Necesitamos obtener caja para financiar este déficit fiscal y también necesitamos servir nuestras obligaciones en materia de amortizaciones que se vencieron en el año 2020″, repuntó el ministro.

La deuda total del Gobierno Nacional Central (GNC) hasta febrero de 2021 llegó al 58,4 por ciento del PIB proyectado para este año, según información del Ministerio de Hacienda. Con la reforma tributaria que pretende impulsar el Gobierno en el Congreso en las próximas semanas se espera recaudar $25,4 billones adicionales. Hasta ahora se conoce que principalmente se gravarían nuevos productos en Colombia, además de poner a declarar y a pagar renta a una base más amplia que, al parecer, será para personas que ganen desde 2,5 millones de pesos mensuales.

Este miércoles 7 de abril, voceros de ese movimiento político se reunirán con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla a las 7:00 a.m. para revisar las inconformidades que rodean la propuesta que, entre otras cosas, le significaría a los colombianos un aumento en sus gastos presupuestados.

Esta reunión llega luego de que se confirmara que Tomás Uribe, hijo del expresidente y exsenador colombiano Álvaro Uribe, se reuniera, en las últimas horas, con Iván Duque, para hablar de posibles modificaciones a la reforma que, según expertos, golpearía directamente a la población que hace parte de estratos económicos medios y bajos del país.

Tras la dura controversia que se generó por las declaraciones del viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien aseguró que varios productos de la canasta familiar no eran “esenciales”, en la mañana de este miércoles el presidente Iván Duque se refirió a dicha controversia y aseguró que, entre otros, el café, el azúcar y el chocolate no serán gravados con IVA del 19%.

Las declaraciones del primer mandatario se dieron durante un diálogo con Red+ Noticias, en el que mencionó que dichos productos no aumentarán de valor en la reforma tributaria que su gobierno busca presentar para Colombia próximamente.

“Usted me habla de chocolate, del café, del azúcar y la sal (...) yo he sido muy claro y voy a decirlo de una forma muy diáfana. Esos cuatro productos se van a mantener tal como están hoy. Esa es la instrucción que yo le he dado al Ministerio de Hacienda, tal y como están hoy”, expresó el presidente Duque, quien aseguró, además, el tipo de IVA que tendrán dichos productos.

