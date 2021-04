“Yo a ella la amo y la respeto”: afirma Epa Colombia al confirmar su encuentro con Claudia López

Epa Colombia.

La influenciadora Epa Colombia y ahora empresaria de tratamiento alisadores para cabello, al parecer, logró captar la atención de la mandataria capitalina, luego de enviarle un mensaje por medio de Facebook, en el cual le hizo un llamado para que la ayudara a mantener en pie sus centros de alisado de cabello y lograr tener a sus colaboradores trabajando.

“La señora Claudia López, me dijo que yo mañana tenía que estar a las dos de la tarde, entonces allá estaré. ¡Ay ojalá me ayude! Yo a ella la amo, marica yo a ella la respeto y admiro”, manifestó la emprendedora en su red social.

Epa Colombia informa que tendrá un encuentro con la alcaldesa Claudia López.

Momentos antes de partir para la reunión, Daneidy Barrera dejó varias historias en Instagram, en las que expresó que estaba muy contenta por su reunión con la alcaldesa Claudia López, además indicó que existen muchas cosas que han sido dificiles de afrontar en su tarea diaria como emprendedora.

“Amiga, yo pago más de 280 millones de pesos , en nómina, todo lo compro con IVA y también lo vendo con IVA. Emprender en Colombia es muy díficil, pero si yo me fuera para Panamá, allá se aplauden y felicitan a EPA Colombia, pero, ¿Porqué no me ayudan aquí?”, expresó la influenciadora y empresaria.

Asimismo, afirmó que para todo lo que le sucede y la persecución de la que es víctima gracias al éxito en ventas de su producto capilar, era para que se hubiese suicidado, “pero amigas ustedes no paren de soñar, trabajen, luchen esfuercense, vea levántese, ore por la mañana y hable con Dios y verá que él tarde o temprano te escucha”, indicó la bogotana.

“Lo amo, lo respeto y que siga creciendo”: lo que opina ‘Epa Colombia’ de ‘La Liendra’

Por medio de su cuenta de Instagram, ‘Epa Colombia’ decidió dar a conocer su opinión sobre ‘La Liendra’, este 5 de abril. En las historias, la bogotana expresó palabras positivas sobre el youtuber, dejando claro los rumores sobre una mala relación luego de que el joven se sometiera a un juego de elecciones junto a Mateo Carvajal y allí se dirigieran de forma despectiva hacia ella.

“Yo no opino nada, a mí La Liendra me ha ayudado muchísimo con sus concursos, cada vez que yo ingreso a un concurso de él, yo vendo el triple de queratinas, es un hombre muy trabajador. Lo amo, lo respeto y que siga creciendo”, afirmó Epa en la red social.

Tras su respuesta, varios seguidores la llenaron de elogios y felicitaciones por la manera en que se dirigió hacia él.

Pero la pregunta a la influenciadora sobre ‘La Liendra’ no fue casualidad, pues hace unos días Yina Calderón abrió la sección de preguntas de su cuenta de Instagram para que sus seguidores le propusieran algún personaje famoso sobre el cual ella daría su opinión. Durante la dinámica, la exprotagonista dijo que ‘La Liendra’ le generaba “como fastidio”, sensación que, añadió, le despertó luego del video en el que el ‘influenciador’ se burló de ella.

“Desde que se refirió a mi de una manera despectiva, de mi y de otras personas, me genera como fastidio”, señaló Calderón.

Y continuó acusando de infidelidad al influencer, afirmando que coqueteaba con una amiga de ella pese a que se encuentra en una relación.

“Aparte de eso le coquetea a una amiga mía diciéndole cosas calientes y subida de de tono, después de que tiene novia entonces tampoco me genera confianza”, apuntó la empresaria de fajas.

