Epa Colombia confesó lo que vive tras ser diagnosticada con un trastorno psicológico

‘Epa Colombia’, el nombre que Barrera creó para su inicio como influencer y le permitió empezar su empresa de tratamientos capilares, confesó en sus redes sociales que había recibido el diagnóstico por parte de entidades de salud en medio de su proceso de resocialización.

Después de ser judicializada por vandalizar una estación de Transmilenio, en el paro de 2019 en Bogotá, Daneidy Barrera Rojas tuvo que participar en el programa distrital de educación en derechos humanos para la paz y la reconciliación en Bogotá, así como asistir a un psicólogo.

La razón de esta última decisión, según dijo a través de sus historias de Instagram, es que fue diagnosticada con “doble personalidad” en medio del proceso judicial. Con chistes, Epa Colombia le contó a sus seguidores el dictamen médico.

“Estoy un poquito triste. No amiga, pero ya no estoy tan triste, porque imagínese, amiga; quiero que me felicite, felicíteme. Hace un tiempo acá, el gobierno me puso psicólogo y psiquiatra, me detectaron que soy una mujer que sufre de doble personalidad”, aseguró.

Este trastorno, según el médico forense Luis Fombellida Velasco, especialista en medicina legal, consiste en una amnesia disociativa que impide a la persona recordar información sobre sí misma. En algunos casos, esa situación conlleva a una identidad fragmentada que “fisura el sentimiento de continuidad de sí mismo y el recuerdo de hechos de la vida” que genera dos o más personalidades diferentes.

Según ese estudio, la razón del trastorno se debe a episodios traumáticos que sufrió la persona, que provocan una alteración mental como mecanismo de defensa, la cual consiste en mantener determinada información lejos de la conciencia del paciente.

“Amiga, entonces como yo sufro de doble personalidad me dijeron que yo tenía doble autoestima, yo no creí. Dije, por ahí mis seguidora, pero yo no”, señaló Barrera Rojas en su mensaje a través de redes sociales.

EPA Colombia le compartió dos buenas noticias a sus seguidores

La empresaria de queratinas no profundizó más en su situación médica y se enfocó en el certificado que recibió del curso de resocialización que recibió, con el cual, según dijo, había saldado sus deudas con la justicia por el caso de vandalismo que protagonizó en 2019.

“Yo lo creía incapaz, luego me dijeron que yo tenía que seguir estudiando y hoy me certificaron, o sea que yo no le debo a nadie, no sé qué más tengo que hacer, pero yo estoy libre de pecado, terminé mis tareas”.

Barrera se mostró muy feliz y orgullosa de este triunfo, tanto así que quiso compartir el certificado con sus seguidores, que le otorgó la Secretaría Distrital de Gobierno por haber participado en el programa distrital de educación en derechos humanos para la paz y la reconciliación.

Ella ha reiterado en varias ocasiones, que desde que “se metió con el gobierno” ha sentido obstáculos en sus proyectos personales. Principalmente, debido a los cierres de sus peluquerías en el país y las dificultades que presentó para solicitar el certificado Invima de las queratinas que produce y comercializa.

En las mismas historias publicadas en su perfil, ‘Epa Colombia’ también compartió que tendrá una peluquería más grande que la que tiene Norberto en la capital colombiana, de hecho, mostró cuál sería el lugar en el que estaría ubicado el gran centro de belleza.

Sin embargo, la empresaria ha logrado ampliar su negocio personal en los últimos meses. Recientemente presentó la adquisición de un furgón con el que pretende llevar el tratamiento capilar a más ciudades del país, así como lograr tener presencia, a través de sus peluquerías, fuera de Bogotá.

En el video se ve cuando el furgón le es entregado en un concesionario de Chevrolet y ella es la que lo conduce para sacarlo del lugar. En la grabación en medio de la celebración Barrera aprovechó para invitar a los empresarios del país a seguir su ejemplo y darle la oportunidad a personas sin experiencia.

“Las empresas en Colombia deberían darle la oportunidad a personas que no tienen experiencia. Todos mis trabajadores no tienen experiencia y yo les quise dar la oportunidad de que salieran adelante. Denle la oportunidad, empresarios, de aceptar personas con estudios, sin estudios”, precisó.

La empresaria, que se volvió famosa por un video en el último mundial de fútbol, también agradeció a sus seguidores por creer en su emprendimiento y ayudar a que su sueño se cumpliera. Ese mismo día aseguró que le gustaría hacer donaciones a fundaciones de perros o ancianos.