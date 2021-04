“Le fracturan cuatro costillas y le desprenden el pulmón”: lideresa social denuncia caso de abuso policial contra su familia en Cali

De acuerdo con Elizabeth Serna, lideresa caleña, ella, su hermano y su hijo fueron golpeados y heridos por unos agentes de la Policía Nacional. Foto: Captura redes

La lideresa Elizabeth Serna, quien reside en el barrio Laureano Gómez, en Cali, es una reputada activista social de la Comuna 15 de la capital del Valle del Cauca. Esta vez, la mujer denuncia un brutal abuso policial en contra de su familia. Según su testimonio, recogido por Caracol Noticias, ella, su hijo y su hermano salieron heridos del altercado.

Serna narra que su hijo fue requerido para una requisa por parte de los uniformados de la Policía Nacional. De acuerdo con lo que la lideresa le dijo al medio, llegaron otros agentes a insultar a las personas alrededor y, finalmente, hubo una presunta agresión a su hijo de 17 años.

“Tienen a mi hijo pegándole, yo me voy a meter y, cuando yo se lo voy quitar, diciéndole que es menor de edad, un policía viene y se acerca, y me pega en la cara con el cañón de la pistola”, dijo la mujer, quien mostró al canal de televisión su herida en el mentón. La mujer afirma que, a pesar de la golpiza, la cual quedó en video, ella y su hijo se encuentran recuperándose de las heridas.

Así fue la agresión por parte de agentes de la Policía Nacional al hijo de Elizabeth Serna

En la grabación, se ven a los oficiales propinándole golpes al niño y, por otro lado, la persona que sostenía el celular tuvo que correr al escuchar sonidos parecidos a disparos. Las personas alrededor corrieron a una vivienda a resguardarse.

Por otro lado, su hermano, de 38 años, fue fuertemente violentado con palos de madera y, por la gravedad de sus heridas, tuvo que ser intervenido de urgencias. “Varios policías lo cogen a patadas y con un palo, y le empiezan a pegar tan fuerte que le fracturan cuatro cotillas y le desprenden el pulmón derecho”, reveló la lideresa al noticiero.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, se abrió la investigación pertinente para esclarecer los hechos en los que el hombre fue violentado. “Para determinar la responsabilidad de las dos partes en estos hechos, tomando las declaraciones tanto de las personas civiles como de policía”, indicó el subcomandante de la corporación, el coronel Guillen Amaya.

Además, según el diario local El País, Amaya afirma que algunas personas suelen reaccionar de manera violenta cuando alguno de sus uniformados solicita que se cumpla el toque de queda o que se desintegre una aglomeración. “Es lamentable que muchos se niegan a cumplir las normas y entre tragos causan desorden público y desobediencia civil, lo que genera enfrentamientos con la autoridad y entre los mismos ciudadanos”, justificó el uniformado.

Medidas para Cali durante Semana Santa

La ocupación de las UCI en Cali supera el 80%. En la capital del Valle del Cauca, se sumaron al paquete de medidas restrictivas dictadas por el Gobierno Nacional. Aunque no han sido expedidos los decretos por medio de los cuales se establecen las restricciones en Cali y el Valle; se estima que por directriz del Gobierno Nacional se deberá implementar el toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. entre el 26 y 29 de marzo y del 31 de marzo al 5 de abril.

Cabe destacar que en el departamento, actualmente, funciona un toque de queda desde la 1:00 a.m. hasta las 5:00 a.m., medida que se actualizará para acatar la orden del Gobierno nacional. Por otro lado, el pico y cédula también opera, pero no aplica a la hora de acceder a establecimientos como restaurantes, hoteles y parques.

