Más de 4 millones de vehículos se han movilizado por las carreteras de Colombia en Semana Santa

Fotografía que muestra turistas mientras caminan por una calle, el 27 de marzo de 2021, en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado Rozo

Aunque no ha acabado la Semana Santa, ya al menos 4.916.483 vehículos se han movilizado por las vías de Colombia. Aunque este reporte podría variar el próximo domingo, la cifra hasta el momento es menor a la que se registró en 2019 para la misma fecha (2020 no se tiene en cuenta por la pandemia del covid-19).

Solo en Bogotá se movilizaron 860.922 automotores entre los que entraron a la ciudad y los que se fueron, en porcentaje es un 18 por ciento menos autos. Por su parte, en Cundinamarca se reportaron 1,615.257 carros, representando una disminución del 7 por ciento.

Hasta ahora 6.876 comparendos se impusieron en todo el país por violar las normas de tránsito. De estos 1.457 se dieron por no tener licencia de conducción, 696 no presentaron revisión técnico-mecánica, 751 infringieron las normas al moverse en moto, 550 no tenías Soat, 333 adelantaron en zona prohibida y 388 fueron por transporte informal. Por otro lado, de las 7.711 pruebas de alcoholemia que se practicaron, 82 salieron positivas.

En el terminal de Bogotá se espera la movilización de al menos 40.000 pasajeros durante el día. Además, se organizaron más de 30 puestos de control fijos, así como cinco móviles que realizarán labores de vigilancia y control.

En Soacha vuelve el pico y placa

La medida en el municipio se implementará los días 3 y 4 de abril en los siguientes horarios:

• 12:00 m a 4:00 p.m. para placas terminas en 0,2,4,6,8

• 4:00 p.m. a 8:00 p.m. para placas terminadas en 1,3,5,7,9

Durante el puente festivo de San José la Policía de Tránsito y Transporte reportó la movilización de 2′515.400 automóviles en las vías del país. Para esta fecha se esperaba que salieran al menos dos millones de carros, teniendo en cuenta que es el tercer lunes festivo del año. Hace un año para esa misma fecha en Bogotá y algunas partes del país se estaban llevando los primeros simulacros de cuarentena, antes de la decretada por el presidente Iván Duque.

En Cundinamarca 879.074 vehículos salieron y entraron, por su parte, Bogotá tuvo 496.861 en el mismo flujo. Las autoridades reportaron que hubo una reducción del 66 por ciento en la accidentalidad en carreta, 34 por ciento menos en mortalidad y 89 por ciento menos que en 2020.

La Policía desplegó ese fin de semana 130 mil hombres y mujeres para cuidar las vías y, principalmente, prevenir aglomeraciones o fiestas clandestinas del país. También se dieron 1.724 comparendos a nivel nacional por infringir las normas de tránsito, de los cuales 314 se dieron por revisión técnico-mecánica; 630 por no tener la licencia de conducción; 350 por andar en moto sin respetar las normas; 182 por no tener SOAT; 77 por adelantar en zona no demarcada y 171 multas por transporte informal, afirmó Caracol Radio.

La Policía reportó 86 pruebas de embriaguez positivas de las 5.580 que se hicieron en todo el país, siendo Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga las ciudades con más controles.

Ocupación de UCIs

Bogotá inició la Semana Santa con una ocupación de UCI del 62,8 por ciento, en Cali, según el Ministerio de Salud, hay una ocupación del 79,6 por ciento, aunque es una alta ocupación el departamento no pasa del 81,2 por ciento de ocupación.

Otros departamentos en donde la ocupación de UCI supera el 60 por ciento son Meta (69,82 por ciento), Caldas (68,49 por ciento), Córdoba (61,5 por ciento) y Santander (60,88 por ciento), encima del 50 por ciento están además Tolima (58,82 por ciento), Risaralda (58,8 por ciento), La Guajira (56,52 por ciento), Bolívar (55,37 por ciento) y Sucre (53,64 por ciento). En Antioquia la ocupación está en 85,5 por ciento.

