Fortaleza F.C. hizo un chiste sobre el caso de Fredy Guarín y tuvo que retractarse

Fredy Guarín, volante de Millonarios F.C., protagonizó un desafortunado evento en la maña de este jueves 1 de abril y fue detenido por uniformados de la Policía Metropolitana del Valle del Aburra tras protagonizar un escándalo por aparente violencia intrafamiliar en la casa de algunos de sus familiares.

El evento violento protagonizado por el futbolista colombiano no ha estado exento de reacciones. Son varios los jugadores de Millonarios, comentaristas deportivos, exparejas y, en las últimas horas, su madre, quienes se han pronunciado al respecto de su captura en Envigado, Antioquia. Aunque la mayoría de los comentarios de los que se han pronunciado al respecto y que conocen al jugador se han mostrado en su defensa, las redes sociales también se han convertido en escenario para aquellos que aprovechan el momento para hacer malos comentarios y hasta chistes sobre la situación que traviesa Guarín.

Fue el caso del club Fortaleza, un equipo de la B, reconocido porque en sus perfiles oficiales de las redes sociales suelen comunicarse de manera jocosa sobre las situaciones de la actualidad deportiva del país y los hechos que protagoniza el equipo. En este caso, con la situación de Fredy Guarín desde Fortaleza quisieron dárselas de chistosos reviviendo un meme del jugador, pero fueron confrontados por quienes no le vieron la gracia al comentario.

En diciembre de 2020, el perfil de Fortaleza publicó un meme de Guarín en el que, aparentemente, el volante colombiano estaba tocando la puerta del club. Decidieron revivir esta imagen y añadirle el comentario de “¡Póngale tranca!”; pero parece que al equipo se le fueron las luces pues fueron más los comentarios en contra que el apoyo que recibieron por su chiste, tanto que tuvieron que retirar dicho trino y hacer uno nuevo disculpándose.

Hace un momento hicimos este Tweet y algunas personas estuvieron en desacuerdo como @Vanepalaciola Fuimos a su perfil y nos informamos sobre su postura. Estamos de acuerdo. Nos retractamos. Una disculpa y apoyo a Freddy en este momento difícil. pic.twitter.com/GZhgQuXAi1 — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) April 1, 2021

Uno de los comentarios en contra que recibieron y por el que habrían decidido retirar el trino fue el de la periodista deportiva Vanessa Palacio, quien atinó a señalar en su comentario que no le veía el chiste a la publicación de Fortaleza. Según el equipo, al revisar la postura de la comunicadora sobre el tema de Fredy Guarín se dieron cuenta que coincidían con ella y que su publicación estaba fuera de lugar.

A través de sus redes sociales, la periodista se ha pronunciado en favor de Fredy Guarín, aunque no específicamente sobre el hecho del que fue protagonista en las últimas horas. Palacio más bien ha hechos referencia a la salud mental del jugador, señalando que es importante que el futbolista colombiano atienda también este aspecto de su vida y que, al no conocer los hechos en los que sucedió la pelea de Guarín, es mejor no juzgar su actuación.

Primero el ser humano... Nadie está en el derecho de juzgar la salud emocional y mental. Ojalá y sea acompañado por profesionales. 🙏🙏🙏 — Vanessa Palacio (@Vanepalaciola) April 1, 2021

Según esto, Fortaleza está de acuerdo con la posición de la periodista, razón por la que retiraron el trino y realizaron uno nuevo destacando ahora su respeto y apoyo hacia el jugador. “Hace un momento hicimos este Tweet y algunas personas estuvieron en desacuerdo como Vanessa Palacio. Fuimos a su perfil y nos informamos sobre su postura. Estamos de acuerdo. Nos retractamos. Una disculpa y apoyo a Fredy en este momento difícil”, señalaron en el más reciente trino que también fue comentado por la periodista, quien les resaltó que los sigue queriendo mucho.

Sobre el caso de Guarín, el director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, dijo que, al llegar, los policías encontraron “unas lesiones personales al interior de una vivienda donde estaba Fredy Guarín protagonizando una riña contra sus padres”.

Respecto a la situación jurídica del futbolista, el director de la Policía señaló que desde la institución están pendientes de las acciones que van a iniciar por parte de la familia. De su parte, la Policía según Vargas está procediendo “como lo indica el Código Nacional de Seguridad y Convivencia”.

Asimismo, aclaró que para seguir con el caso, “se requiere denuncia” por parte de los afectados y se está estableciendo contacto con la Fiscalía.

Por su parte, Millonarios aseguró que ofrecerá su ayuda profesional al jugador, con el que en los últimos días surgió el rumor de una posible renuncia del equipo debido a su ausencia.

