“El debe matarme para que puedan prestarme atención”: mujer desesperada denuncia en redes sociales el acoso de su exnovio

Bogotá, 12 de enero de 2018. Maltrato a la mujer. (Colprensa)

En un video que circula en redes sociales, Leidy Segura, entre lágrimas y con un ojo morado, clama ayuda para que la puedan salvar de un sujeto que según ella la agrede física y psicológicamente hace tres años y que hasta su hijo también ha sido golpeado.

“Hace tres años me metí con una persona enferma. Tuvimos una relación de diez meses en los que fui agredida física y sicológicamente. No solamente yo, sino mi hijo de ocho años en ese momento”, contó.

En el video que ronda en redes, Segura, detalló que en la actualidad vive en la casa de su madre y que por temor ni siquiera se atreve a salir a la ventada. La joven expresó que ha vivido tres años de calvario y que, hasta el momento, nadie le ha prestado atención a su caso.

“Hace más de 15 días he recibido agresiones de esta persona. No he recibido atención de las autoridades, ellos simplemente me dan a entender que él debe matarme para que puedan prestarme atención”, denunció, y agregó que ya no sabe qué más hacer ante esta situación y que tampoco puede huir a otro lugar por falta de recursos económicos.

“No sé que solución tomar. No tengo recursos para irme a otro sitio y las autoridades no me prestan atención. No puedo asomarme a la puerta o a la ventana porque no solo yo sino mi familia y mi hijo son agredidos por esta persona”, expresó Segura.

La mujer, quien se evidencia visiblemente asustada, pide a los cibernautas que viralicen su testimonio para lograr que su caso sea escuchado y tomado en cuenta antes de que sea demasiado tarde.

“Quisiera que esto se volviera viral y yo se que con el apoyo de ustedes puede que me pongan cuidado (…) para salvar la vida de mi hijo y mi vida”, suplicó.

Por su parte, la Secretaría de la Mujer, de Bogotá, pidieron los datos de la joven para brindarle una primera asesoría a la mujer.

“¡Hola! Lamentamos lo sucedido. Nos gustaría contactar a la víctima para brindarle nuestros servicios desde la #LíneaPúrpura. ¿Nos podrías enviar sus datos de contacto por DM? Quedamos atentas a tu respuesta!”, respondió a una de las denuncias en Twitter.

La Fiscalía General de la Nación entregó un informe en el que confirma que, entre el 1 de enero y el 28 de febrero del 2021, se registraron 37 feminicidios en Colombia, estas cifras indicarían, según la entidad, que con relación a los asesinatos de mujeres registrados en 2020, la cifra aumentó en un 8.8%.

Juliana Bazzani, asesora de la Fiscalía, denunció que, contrario a encontrar una disminución en casos y denuncias, lo que está pasando es que se la violencia ha aumentado en los últimos meses y más desde que empezó la pandemia.

“Desafortunadamente en los casos de feminicidios se ha visto un aumento, registrándose en la entidad 37 víctimas al 28 de febrero, lo que representa un incremento del 8.8%, es decir que son tres víctimas más en comparación con la misma fecha del año pasado”, explicó Bazzani a RCN Radio.

La entidad también aseguró que Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Santander, Atlántico y Bolívar han sido los departamentos con más casos de feminicidios en los últimos cinco años, lugares en los que las autoridades han implementado iniciativas con el fin de proteger los derechos de las mujeres que están siendo víctimas de algún tipo de violencia.

Una de las problemáticas que más ha aumentado con los meses, según el informe del ente acusador, es la violencia intrafamiliar, este es el segundo delito más denunciado por parte de mujeres a nivel nacional; durante el año 2019 fueron denunciados 88.041 casos de agresiones a mujeres por parte de sus parejas o algún familiar, mientras que en 2020 se conocieron 8 mil casos más, para un total de 96.010 denuncias.

En otro lado están las denuncias de violencia sexual. La mayoría de estas fueron denunciadas por mujeres, en total 3.877 casos reportados en 2021; en años pasados, fueron 30,579 en 2020 y 38.697. Las regiones donde más casos de violencia sexual se han presentado son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinarmaca y Santander.

