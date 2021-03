Piden a la Procuraduría investigar caso de dos soldados que habrían sido expulsados del Ejército sin justificación

(Colprensa - Diego Pineda)

Desde el pasado 26 de marzo Jesús David Barraza Castañeda y Jeiner David Truyol Orozco, dos soldados que estuvieron privados de la libertad por dos meses en el Centro Militar De Reclusión Ejapi, en Villavicencio, están siendo motivados a salir del Batallón de Infantería No. 21 ‘Pantano de Vargas’ sin explicación alguna, según sus testimonios. Los dos hombres primero recibieron una boleta de permiso que no solicitaron y posteriormente denuncian que están siendo intimidados para dejar sus labores dentro del centro militar.

Dos meses antes los dos hombres tuvieron un enfrentamiento fuerte por lo que fueron procesados por la justicia ordinaria que los estuvo investigando por presunta tentativa de homicidio, sin embargo, el Juzgado Primero Municipal de Granada ordenó su libertad y los absolvió.

Pero al regresar al batallón les notificaron que habían sido dados de baja del Ejército Nacional por lo que debían trasladarse por sus propios medios hasta sus lugares de residencia, pero al no acceder a esto por el peligro que puede suponer, al día siguiente ellos aseguran que les entregaron la boleta de un permiso que, afirman, no solicitaron, pero finalmente les notifican que todo se trató de un error.

Después de esto les restringieron los alimentos, por lo que les pidieron que se fueran del batallón, asegura la fundación Defensa de Inocentes quien los representa. Hasta el momento los soldados no han tenido respuesta frente a la queja que interpusieron y no conocen si es oficial o no la baja de la institución de Defensa Nacional. En dicha carta que enviaron escrita a mano detallan que no aceptaron el permiso ni la salida del batallón porque no tienen un acta administrativa que declare oficialmente su retiro del servicio militar.

Cortesía

Los soldados no estarían recibiendo salario, alimentos ni tampoco un trato digno, según su apoderado, por lo que reseñan la vulneración de los derechos fundamentales como el de la dignidad humana y temen que puedan ser declarados como desertores si acceden a dejar el Batallón.

Por ahora Juan Camilo Sanclemente Zamora, director ejecutivo de la Fundación y apoderado del caso, le solicitó a la Procuraduría General de la Nación que sancione disciplinariamente a los responsables de las presuntas vulneraciones a los derechos de Barraza Castañeda y Truyol Orozco.

Boletas de permiso expedidas por el Batallón Imagen: cortesía

Infobae Colombia consultó con el Batallón de Infanteria No. 21 ‘Pantano de Vargas’, pero al cierre de esta nota no había dado respuesta, sin embargo, afirmaron pronunciarse lo más pronto posible sobre el caso.

Por otro lado, este lunes en medio de una rueda de prensa en Bogotá, tanto el ministro de Defensa, Diego Molano y el Director de la Policía, el General Jorge Luis Vargas Valencia, dieron a conocer el cartel de los más buscados por su accionar delictivo en el reclutamiento de menores de edad para la guerra.

Las dos entidades, Ejército y Policía, indicaron que habrá un grupo especial contra el reclutamiento de menores de edad, el cual desplegará 2.200 policías de infancia y el Ejército tendrá sus unidades militares desplegadas por todo el país que apoyarán esta iniciativa.

En dicho cartel se encuentran se encuentran: 11 cabecillas del ELN (Gabino, Pablo Beltrán, Pablito), 10 cabecillas del Grupo Armado Residual Segunda Narcotalia (Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa), Cabecillas (Gentil Duarte, Jhon 40, Iván Mordisco, Calarcá). Además, 6 cabecillas del Clan del Golfo (Otoniel, Chiquito Malo, Siopas) y 3 miembros de los Caparros (Flechas).

