La pandemia frenó el auge del turismo en Bogotá

Según datos del Instituto Distrital de Turismo, durante los años 2015 y 2019 la ciudad experimentó un incremento de 4 millones de turistas. La capital llegó a concentrar el 42,8 por ciento del flujo de visitantes en Colombia, incluso superó a ciudades que reciben una alta cantidad de viajeros como Cartagena, Medellín y Cali.

La llegada de la pandemia hace un año causó que se frenera el crecimiento del turismo de Bogotá. Algunos de los actores que, según el instituto, ayudó al aumento de extranjeros y colombianos de otras partes del país viajaran hasta la capital han sido la amplia gastronomía, la agenda cultural, el uso de las bicicletas públicas, entre otros.

Karol Fajardo, directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, se reunió con la alcaldesa Claudia López la semana pasada para la oficialización de la creación del Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá, FONDETUR.

En este encuentro Fajardo también le mencionó a la mandataria que, de acuerdo con cálculos de la Organización Mundial de Turismo, la ciudad podría tardar dos años en volver a tener los números de viajeros nacionales y extranjeros que se registraron durante el año 2019.

Y, que según este informe, la reactivación de este sector solo depende de los avances que se presenten en los planes de vacunación, pero también de la confianza que proyecten las agencias de turismo para que los viajeros se sientan en ambientes seguros.

Según información del periódico El Tiempo, Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, comentó que uno de los sectores que más ha tardado en reactivarse económicamente es el turismo, la hotelería y la organización de grandes eventos.

”Formalmente, no falta nada. Falta que la gente decida volver a viajar, que la gente vuelva a tener confianza en el operador turístico para saber que no le va a pasar nada. Falta que cuando llegue a una ciudad no se la vayan a cerrar de un día para otro”, dijo Uribe para el diario.

Por esta situación que atraviesa Bogotá se creó el Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá, FONDETUR. Este proyecto se trata de impulsar el desarrollo del sector en tres aspectos: apoyo a proyectos turísticos en las localidades; fortalecimiento empresarial y el aumento de las capacidades del talento humano.

Dentro de sus funciones, FONDETUR promoverá la igualdad y la generación de nuevas oportunidades para el crecimiento de las comunidades y el tejido productivo del sector turístico, facilitando la articulación y la consolidación de los proyectos públicos, privados y mixtos.

En dicho encuentro, Claudia López comentó que: “Amo y adoro esta ciudad, la conozco y me la he caminado desde muy chiquita, esta ciudad es maravillosa, a veces la tratamos más duro de lo que se merece y de lo que nos da; mostrarla en toda su dimensión y diversidades es un trabajo del maravilloso Instituto Distrital de Turismo”.

Además, con la creación de este fondo, se espera incentivar las oportunidades para el desarrollo de proyectos turísticos liderados por mujeres, jóvenes, campesinos, grupos sociales o comunitarios, que perciban en el turismo una oportunidad de mejora para su calidad de vida y que conlleven a la diversificación de la oferta turística de Bogotá.

“FONDETUR materializa el Plan Distrital de Desarrollo, que busca posicionar a Bogotá como el mejor destino para visitar. Es un instrumento único, en el que colectivos, empresarios y alcaldes locales, tendrán una oportunidad de desarrollar sus comunidades a través del turismo. Con sus tres líneas principales: turismo desde las localidades, desarrollo empresarial y fortalecimiento del talento humano, esperamos iniciar con las primeras convocatorias en el primer semestre del 2021”, aseguró Karol Fajardo.

SEGUIR LEYENDO