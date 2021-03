Juan David Rengifo, el expolicía que continúa salpicando a funcionarios de altos rangos, tras participar en algunos delitos en Cali

El pasado 12 de marzo llegó la noticia de la captura del fiscal seccional de Cali, Jorge Iván Ríos. Presuntamente, el funcionario habría recibido un soborno de 100 millones de pesos para favorecer a un hombre llamado Juan David Rengifo Mendoza, alias ‘La R’ por los delitos de homicidio y secuestro. EFE/YONHAP/Archivo

El pasado 12 de marzo llegó la noticia de la captura del fiscal seccional de Cali, Jorge Iván Ríos. Presuntamente, el funcionario habría recibido un soborno de 100 millones de pesos para favorecer a un hombre llamado Juan David Rengifo Mendoza, alias 'La R' por los delitos de homicidio y secuestro. Rengifo, es un expolicía que, debido a su vida delictiva, terminó salpicando a funcionarios estatales con el narcotráfico de esa ciudad. Noticias Caracol reveló nuevos detalles de la vida del hombre, y el testimonio que le otorgó a las autoridades.

Ese día, el de la captura, el fiscal general de la Nación aseguró, “hemos detectado una red de corrupción al interior de la Fiscalía Seccional de Cali. Hace pocos minutos, investigadores del CTI de la Fiscalía capturaron a u fiscal investigador que, al parecer, recibió dinero para interceder, de manera ilegal, en un proceso por secuestro y homicidio.

De acuerdo con Noticias Caracol, por hechos involucrados a este, hay tres capturas efectivas, cuatro funcionarios imputados, y casi el 60% de fiscales seccionales que están bajo investigaciones.

En noviembre de 2016, Rengifo cayó por primera vez en manos de la justicia colombiana, y desde allí empezó a divulgarse información que delataba lo que se presumía era una gran red de personas que trabajaban con entidades del Estado, y que también tendrían participación en los actos criminales de ‘La R’.

Su primera detención se dio luego de ser señalado de participar en el secuestro de un comerciante en la carretera que va de Cali a Dapa, identificado como Juan Víctor Franklin Monsalve.

De acuerdo con la investigación, Monsalve había sido retenido por hombres, que se transportaban en vehículos oficiales del CTI y de La Policía, que aseguraban que tenían una orden de captura en su contra. El hombre fue rescatado sano y salvo, dos meses después por parte del Gaula Militar, al mando de una fiscal llamada Silvana Uribe López, según información de Noticias Caracol. Al mismo tiempo, Ana Victoria Nieto, fiscal del Gaula de la Policía, inició la misma investigación.

Según el informativo, allí empezó una especie de guerra entre los dos entes investigativos, hipótesis que Rengifo empezó a confirmar con sus declaraciones, “la liberación la efectuó el Gaula del Ejército. Trabaja una fiscal de nombre Silvana, es muy amiga de Cristian (Cristian Paul González, exagente del CTI, condenado a 28 años por el delito de secuestro). Cristian se va donde la fiscal del Gaula, le pregunta por el caso, y ella muestra la carpeta de todo lo que está sucediendo”.

Ese encuentro, asegura la unidad investigativa de ese medio de comunicación, dejaría en evidencia una alianza entre la funcionaria y el exagente. Incluso, se descubrieron interceptaciones telefónicas que dejan ver la forma en la que información privilegiada terminó en manos de la banda criminal que había perpetrado el secuestro.

Rengifo aceptó su participación en el secuestro, sin embargo, recibió el beneficio de casa por cárcel. El 26 de noviembre de 2019, el nombre de Rengifo vuelve a resonar.

Mauricio Guerrero Rivera fue raptado por una patrulla de la Policía, en una panadería en Jamundí, Valle del Cauca. El hombre apareció sin vida cinco días: su cuerpo tenía signos de tortura y desmembramiento.

Rengifo fue capturado luego de que su rostro apareciera en las cámaras de seguridad de la panadería y, para recibir beneficios legales, el expolicía empezó a colaborar con la justicia.

Allí, de nuevo, sacudió a grandes mandos, y aseguró que, de nuevo, funcionarios estatales harían parte del delito. “Nos vamos en el carro de la Policía, es un carro grande (...) Veo que llega un Mazda 2 y veo que se baja un muchacho como gordo. Se viene caminando, cuando el del casco me da la señal. Me llama ‘Mueble Fino’ al avantel y me dice ‘ese es’. Entonces, le escribo a Mancilla, se viene con la patrullera a identificarlo. Cojo, me voy hacia el panel, me pongo un chaleco antibalas y una gorra. Me pongo el chaleco, la gorra, cuando vengo llegando, Mancilla me dice ‘acompáñeme’. El muchacho de una vez se paró y nos montamos al carro”, relató.

Tras su captura, el hombre logró escapar con ayuda proveniente desde dentro de la cárcel, antes de declarar ante una audiencia, “yo me asomo a la reja y llega un señor Jorge Suárez, me lleva unas cosas, me dice ‘no se preocupe por nada que ya ‘el Viejo’ me dio la orden de sacarlo de aquí' (...)”, reveló.

Noticias Caracol resaltó la forma en la que, en los últimos días, Rengifo mencionó al exabogado del expresidente colombiano, Álvaro Uribe. Según su testimonio, para evadir la persecución de las autoridades, luego de su fuga, quienes lo ayudaron habrían hablado con Cadena, “hubo otro abogado en la mesa y me dice que esté tranquilo, que si esto no lo podemos cuadrar por aquí lo podemos cuadrar por Bogotá. Y llaman al abogado Diego Cadena (...) escucho cuando le preguntan cómo está, Diego Cadena dice que ha escuchado de mí. ‘Es para un favor mío y del señor’ (...) ‘¿Usted cómo está, tiene todos los poderes?’ Y él dice ‘sí’, como con los dientes apretados, ‘lo que necesite’. ‘Tranquilo que si eso no lo cuadra el coronel, lo cuadramos por arriba’”.

La nota de los periodistas de ese medio concluyeron bajo el cuestionamiento de la suerte que ha corrido el expolicía al no tener que enfrentar a la justicia propiamente, y que la Fiscalía, lo que busca ahora, es llegar a una nueva negociación con el hombre, para esclarecer muchas dudas que quedan en el aire.





