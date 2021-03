Cómo funciona el pico y placa en Bogotá en Semana Santa

En Colombia, esta semana se celebra una de las fiestas más importantes del cristianismo, Semana Santas, estas fechas son aprovechadas en su mayoría para viajes o hacer reuniones que permitan a las personas cambiar de ambientes y acercarse a su lado espiritual.

En medio de estas actividades en que las personas se sienten de ‘vacaciones’, suele olvidarse que algunos de estos días siguen siendo hábiles y que las normas continúan aplicando de forma normal.

En Bogotá, la medida de pico y placa continúa vigente. Es importante que las personas tengan en cuenta que se aplicará en los horarios y condiciones habituales, para que no se lleven la sorpresa de una multa o una sanción. Como siempre en los días no festivos la norma aplica en los siguiente horarios 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.

A continuación mostramos los horarios en Semana Santa:

Excepciones

La medida que restringe la movilidad de algunos vehículos tiene algunas excepciones, entre las que se destacan:

¿Cuánto vale la multa por Pico y Placa?

Las personas que con sus vehículos incumplan la norma del Pico y Placa serán sancionadas con una multa que cuesta 438.000 pesos.





Otras medidas de Semana Santa en capital

En cuanto a la restricción a la movilidad nocturna durante Semana Santa, Claudia López, alcaldesa de la ciudad indicó que cuando la ocupación de camas UCI en Bogotá se encuentre por encima del 50% y hasta el 70%, se aplicará la medida de restricción nocturna a la movilidad. Desde el día de ayer la camas UCI de la ciudad se encuentran en una ocupación del 63,4%.

Esta restricción aplicará entre las 12:00 a.m hasta las 5:00 a.m, desde el viernes 26 de marzo, hasta el lunes 29 de marzo; y nuevamente desde el miércoles 31 de marzo, al lunes 5 de abril.

Solo se permitirá la movilidad de personas que cumplan funciones esenciales, las cuales deben contar con su respectiva acreditación. Los vehículos en los que se transporte este personal también deberán contar con la identificación que les permite la libre circulación.





SEGUIR LEYENDO