Grupos armados amenazan a docentes en Ituango, Antioquia

El Proceso de Selección número 602 de 2018 fue una convocatoria pública para nombrar 1.049 docentes y directivos docentes en 19 municipios de Antioquia ubicados en zonas afectadas por el conflicto armado. - Pixabay.

Desde el pasado 3 de febrero desde la secretaría de Gobierno de Ituango viene informando sobre las constantes amenazas sobre los docentes que laboran en las zonas urbanas y rurales del municipio por parte de los grupos armados, tanto de las disidencias de las FARC como de grupo paramilitares.

Según información de Caracol Radio, este medio conoció una carta que fue enviada el 3 de febrero por parte del secretario de Gobierno de Ituango, Jorge Giraldo, a la directora de derechos humanos de la Gobernación de Antioquia, María Fernanda Posada, en la que se informaba que las disidencias de las FARC del frente 18 han estado presionando al secretario de educación de ese municipio para que los docentes no pertenecientes a esta región no ingresen a este territorio.

121 profesores y directivos académicos que ganaron la convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que, en un principio, fueron amenazados por grupos armados. Este grupo al margen de la ley amenazó diciendo que los docentes que ganaron el Proceso de Selección número 602 y que sean de otras partes del país no podrán ingresar al municipio para prestar el servicio académico.

El Proceso de Selección número 602 de 2018, realizada por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, fue una convocatoria pública para nombrar a 1.049 docentes y directivos académicos en 19 municipios de Antioquia ubicados en zonas afectadas por el conflicto armado.

“De acuerdo a las directrices de la Comisión Nacional, el pasado 25 de diciembre se iniciaron las audiencias públicas de escogencia de plazas y actualmente la Secretaría de Educación avanza con los nombramientos de los docentes que pasaron el concurso de acuerdo con la normativa vigente”, explicó la secretaria de Educación de Antioquia. De las 1.049 plazas que se abrieron 121 son para escuelas y colegios de Ituango.

Ayer, 24 de marzo, según reveló la alcaldía de Ituango, 10 docentes se tuvieron que desplazar ante las constantes amenazas que vienen recibiendo por parte de un grupo armado. Este grupo de académicos han salido hacia hacia el casco urbano de Ituango o hacia Medellín. Sin embargo, la líder social Isabel Cristiana Zuleta aseguró, por medio de su cuenta de Twitter, que estas amenazas van dirigidas a más profesores que trabajan en el municipio y que estas vienen de las disidencias de las Farc que hacen presencia en Ituango.

“Aproximadamente 1.500 niños se quedan sin profesores por las amenazas en #Ituango de las disidencias de las FARC. 60 profesores que no son del municipio se ven obligados a salir. Ya han salido 10. Hicieron la denuncia en @FiscaliaCol. Habían ganado el concurso de las plazas para la paz. Un profesor que se dirigía hacia Ituango fue bajado del bus y amenazado, le dijeron que si es que no creía que los profes que no eran de Ituango no podían estar, que lo dejaban llevar al pueblo para que diera el mensaje” trinó Zuleta.

Por parte del gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, este aseguró que en las próximas horas se realizará una mesa para tratar el tema de seguridad de Ituango y revisar las amenazas en contra de los maestros.

SEGUIR LEYENDO: