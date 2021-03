La Armada construirá una estación de guardacostas en San Andrés y Providencia, pese a la oposición de la comunidad

Un hombre observa las casas destruidas y los escombros que dejó el paso del huracán Iota, en la isla de Providencia, Archipiélago de San Andrés (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Desde hace unas semanas atrás, la comunidad de San Andrés y Providencia ha denunciado lo que ellos llaman un atropello del Gobierno nacional en la región. Pues de acuerdo con el pastor Alberto Gordon May, presidente de la Autoridad Raizal, órgano que representa a los habitantes nativos del Archipiélago, y líder de las víctimas del huracán Iota, la administración Duque implementó “prácticas neocolonialistas” en las islas, y ha ignorado a sus gobernantes y comunidades.

La desconfianza es tal que, la comunidad cree que la meta que se puso el Gobierno de terminar el proyecto el primer trimestre de 2022 no se cumplirá. “Para ser sincero, dudamos de que haya reconstrucción en los próximos mil días”, aseguró el pastor.

Además, entre los hechos que refuerzan las declaraciones de Gordon May de desconfianza y ‘practicas neocolonialistas’ se encuentra la construcción de un muelle sin consulta previa de la comunidad, además de otros proyectos como “la construcción de la base de Guardacostas o de Salvamento Marítimo que la Armada Nacional ha querido edificar en el sector de Old Town” y el cual la comunidad raizal ha venido rechazando tiempo atrás.

La historia de la construcción de bases de la Armada se remonta a 1993, cuando la Armada presentó un primer proyecto, que luego fue retirado como resultado de las protestas de la comunidad.

Pero en 2014, el Estado insistió con un nuevo proyecto sobre un predio que ya había sido adquirido por el Ministerio de Defensa, en el sector de Old Town Bay.

Sin embargo, para poder llevarlo a cabo, como lo dicta la Constitución Naciona, debían llegar a un acuerdo con la comunidad raizal por medio de una consulta previa. Esta consulta se realizó en 2015 y terminó con un resultado negativo.

Las razones, como lo señaló La Silla Vacía, fueron que no querían que se trajera más personal militar a la isla, ya que había instalaciones para los guardacostas en la Capitanía del Puerto y no querían una instalación militar en Old Town Bay, pues en esta zona hay varias casas y una playa que la comunidad usa para distintas actividades. Además, por temas medioambientales.

El proyecto volvió a surgir con la llegada del huracán Iota. Aunque, el almirante Calm Hernando Mattos, quien encabeza el comando específico de la Armada en San Andrés y Providencia, dijo al portal colombiano que ya tenían planeado construir el muelle desde antes pero no se había podido ejecutar debido a la pandemia. Añadió que, la dirección en la que fue construido (cortando el trayecto del muelle de los pescadores) obedeció a los estudios que se realizaron, de manera que no se viera afectado por los vientos.

Para la comunidad, el Estado se está aprovechando de la circunstancia de vulnerabilidad de la gente para imponer obras que fueron inconsultas en un momento crítico y la construcción del Puerto va ha generar que se acabe la pesca, medio de supervivencia de la comunidad.

Incluso, el secretario de Planeación de Providencia, Gregg Huffington, señaló que, “Nosotros somos los dueños del territorio, los únicos amos soberanos del territorio, y nadie tiene derecho a venir a alterar nuestro sistema de vida y nuestras costumbres ancestrales”.

Pese a esto, la Armada Nacional manifestó que las personas pueden estar en el puerto, pero “no podemos permitir que el muelle se convierta en un lugar de pesca ni de recreación, lo pueden usar para embarcar y desembarcar”, declaraciones conflictivas, frente a la soberanía de la comunidad raizal y su territorio.

SEGUIR LEYENDO