Así operan los nuevos ‘rompevidrios’ que tienen azotados a conductores en Bogotá

“Me bajo a un cajero, me rompieron el vidrio, me sacaron un bolso que tenía acá atrás. Mire cómo quedó esto, vea. Un minuto me demoré, entré al cajero, salí y ya me habían roto. Y mire, se me robaron un bolso”, fueron las palabras del exfutbolista Faustino el ‘Tino’ Asprilla en sus redes sociales luego de ser víctima de hurto en una de las calles cercanas al Parque de la 93 en el norte de Bogotá.

Este hecho ocurrido en la noche del jueves 18 de marzo despertó la preocupación de las autoridades teniendo en cuenta la manera en cómo procedieron los ladrones en este sector de la ciudad.

Aunque daba la impresión de que se trataba de un caso aislado en donde los ladrones hurtaron una camioneta de alto valor con vidrios polarizados, llamó la atención de las autoridades que esa misma noche el periodista y panelista de la emisora La F.M., William Calderón, denunciara ser víctima del mismo ataque en su vehículo en la calle 122 con carrera 19, a unas pocas cuadras de donde hurtaron a Asprilla.

Denuncias de inseguridad en Bogotá involucran a los rompevidrios en el norte de Bogotá

Tras la denuncia del reconocido periodista y director de UniSabana Medios, el Distrito informó que las autoridades iniciaron la búsqueda de un hombre que que aparentemente hace parte de las bandas de rompevidrios que operan en la principales vías de la ciudad.

El factor común entre el hurto de Asprilla y de Calderón, curiosamente ambos siendo figuras públicas, es que sus vehículos permanecían estacionados al momento de los ataques. En cuestión de minutos los ladrones rompieron los vidrios polarizados de los automotores de los ciudadanos y emprendieron la huida con objetos que vieron a su alcance.

Las denuncias inclusive sirvieron para que más ciudadanos dejaran en evidencia que también les han roto los vidrios polarizados de sus camionetas en el norte de la ciudad en sectores que aparentemente no son un foco de inseguridad en la capital.

Según el coronel Juan Carlos Gutierrez Herrera, oficial de Inspección Metropolitana de Bogotá, la denuncia de Calderón fue recibida en la localidad de Usaquén y pidió a la ciudadanía denunciar este tipo de casos para dar con el paradero de los responsables:

Invitamos a la gente para que nos informe de manera inmediata situaciones anómalas y similares a este hecho para que podamos trabajar de la mano y generar importantes resultados e importantes capturas. Inmediatamente esto sucede, se hace un trabajo articulado con un grupo de investigación criminal,<b> </b>la recopilación de pruebas y evidencias físicas, la visualización a través de nuestras cámaras de seguridad, a través del Centro Automático Despacho. Se hace una recopilación y un trabajo articulado con Fiscalía para poder dar con los responsables de este hecho criminal

Por su parte, Andrés Nieto, subsecretario de Seguridad de Bogotá, le explicó al diario El Tiempo que la primera modalidad que se conoció sobre los rompevidrios fue en semáforos, cruces o salidas de la ciudad y que la modalidad de hurto ha avanzado a espacios de parqueo, al lado de centros comerciales y en zonas de restaurantes hasta ir identificando qué pueden robar.

De acuerdo con Nieto, es importante que las víctimas interpongan la denuncia del hurto y que estas no superen las tres horas siguientes al delito, pues como las víctimas no suelen dejar un registro oficial del hecho, usualmente es la aseguradora del automóvil atracado la que responde por los daños al vehículo pasándolo como accidente cubierto por la póliza, pero a nivel de reporte no se puede atacar el problema de fondo:

Si no se hace la denuncia, no se puede activar la investigación y no suma a un expediente, son combos organizados y saben dónde actuar. Esa denuncia es la pieza clave para que no pase como una mínima cuantía, sino que exista un proceso contra una organización delictiva que merece una imputación mayor

Sobre el caso de Faustino Asprilla, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que ya se está avanzando en las labores para encontrar a los responsables. El coronel Jairo Baquero, comandante operativo de la institución, dio a conocer que el maletín hurtado al exfutbolista y panelista de ESPN FC Colombia podría costar unos 7 millones de pesos, además que contenía una loción y una camiseta.

