Fiscal encargada del caso de Sara Sofía rompió en llanto tras leer lo que habría sufrido la niña

Sobre el mediodía de este viernes, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Carolina Galván y Nilson Díaz, madre y padrastro de la niña Sara Sofía Galván, desaparecida desde febrero en Bogotá. Durante la audiencia de imputación de cargos, la fiscal encargada del caso rompió en llanto tras narrar y leer las duras declaraciones y revelaciones que se aportaron sobre el caso de la menor de 2 años perdida.

De acuerdo con información recopilada por Noticias RCN, la fiscal narró los testimonios de al menos 3 testigos, quienes tenían versiones distantes: unos dijeron que estaba viva, y otros que había fallecido.

“Cuando la fueron a despertar, la niña estaba fría, tiesa. A ellos les había dado mucho miedo y buscaron una bolsa negra; la lanzaron al caño, entre los dos”, le dijo una vendedora informal a la Fiscalía y cuyo relato, según el informativo mencionado, se habría conocido en dicha audiencia.

Además, se nombraron los golpes y agresiones físicas que la pequeña Sara habría sufrido antes de reportarse como desaparecida. De acuerdo con la fiscal, la infante “tenía la frente, el ojo y la pierna morada”, expresó la funcionaria del ente acusador, mientras que aseguraba que la madre de la pequeña habría golpeado en repetidas ocasiones a Sara.

Otras de las versiones que la Fiscalía citó durante la audiencia fueron las de una trabajadora sexual, quien aseguró que Carolina Galván sí tiró al río Tunjuelito a Sara y dijo que la madre de la menor cambió su versión para que no la metieran presa. “A ella le había dado miedo porque la podían poner presa por la irresponsabilidad con la niña. Decidió envolverla y la fuimos a tirar al caño. Después se retractó”, añadió la testigo, cuya opinión fue similar a la de un vendedor informal que también aportó pormenores de lo sucedido el día de los hechos.

“Me dijo que regaló la niña en Patio Bonito, por detrás de la Biblioteca El Tintal. Se la entregó a una de las personas en un carro rojo”, expresó el hombre. Entre tanto, este sábado, los medios Semana y El Tiempo registraron estremecedores detalles del caso de la menor de edad que ha conmocionado en Colombia.

Los principales sospechosos de la pérdida de Sara Sofía son su madre, Carolina Galván y su padrastro, Nilson Díaz, quienes fueron enviados a la cárcel este viernes sobre el mediodía, después de que la Fiscalía les imputara por desaparición forzada.

Algo que sorprendió al ente acusador fueron las declaraciones que Galván madre dio sobre la desaparición de su primogénita. De acuerdo con Semana, la mujer llevó a la Policía al río Tunjuelito, lugar donde, según dijo en primera instancia, habría arrojado a Sara Sofía después de que la encontrara “tiesa, fría, ya sin vida, con su carita morada y acostada en la cama”.

Después de encontrarla en ese supuesto estado físico, la madre de la menor aseguró que la envolvió en una cobija azul y la tiró en un caño del río antes mencionado. Sin embargo, esta versión fue desvirtuada por Xiomara Galván Cuesta, tía de Sara Sofía, quien aseguró que, después de que los rescatistas buscaron a su sobrina en el río Tunjuelito y no la encontraron, sospechó que algo mucho más turbio estaba pasando.

Según lo recopilado por el diario El Tiempo, quien habló con la tía de la menor desaparecida, desde que Carolina Galván parió a Sara Sofía, evidenciaron “falta de afecto de la madre hacia la niña. “Le costaba su rol de mamá. Yo solía reprocharle eso”, expresó Xiomara a ese periódico, mientras aseguró que su hermana nunca tuvo claridad de quién era el verdadero padre de la pequeña.

Xiomara aseguró que su hermana vivía tranquila con ellos, sin embargo, tomó la decisión de irse a vivir con una amiga. Pero tiempo después, según El Tiempo, la hermana de la madre de Sara descubrió que con quien vivía Carolina, era con su presunta pareja sentimental, y a quien también relacionan con la desaparición de Sara Sofia, a Nilson Díaz.

A finales de enero, cuenta Xiomara, en el jardín de niños donde asistía Sara Sofía les dijeron que Carolina y Nilson reclamaron el subsidio económico de la menor, pero que la menor no se encontraba con ellos. La tía de la menor quiso denunciar, pero creyó que nadie le creería porque quien se había llevado a Sara era su propia madre.

“Me dijo que Carolina le contó que se le había muerto una niña. Me sorprendía su tranquilidad. A mí se me murió un nieto y ese es un dolor muy grande”, aseguró Marisela a Xiomara. Marisela es una mujer venezolana que sería una testigo clave en la desaparición de Sara. La mujer aseguró que se hizo amiga de Carolina y ella le contó cómo habría fallecido la menor.

Según Semana, Marisela le confirmó a Xiomara que su hermana, la madre de Sara, arrojó a la niña al río Tunjuelito. Pese a esta declaración, Xiomara confrontó a Carolina y esta cambió su versión, dijo que no botó a su hija al río, sino que se la regaló a una señora.

“Yo le pregunté qué le había hecho él (Nilson) a la niña, si la había violado; me dijo que no, incluso le dije que ella no era médico, que ella había podido arrojar a la niña al caño viva. Se puso a llorar y me volvió a pedir perdón”, le dijo Xiomara a Semana.