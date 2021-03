En Cali, hombre atacó a machetazos un carro porque conductor no lo dejó limpiar sus vidrios

Hombre denunció que un 'limpiavidrios' rompió vidrio de su carro con un machete. Captura de video.

Indignados se mostraron los habitantes de la ciudad de Cali, cuando, en la tarde de este miércoles 17 de marzo, fueron testigos de la ira de un ‘limpiavidrios’ al que un conductor le pidió que no le limpiara su vehículo, ante lo cual el trabajador informal tomó un machete y rompió el vidrio trasero del carro.

Un ciudadano que decidió grabar el momento, le preguntó al conductor por lo sucedido y este le relató: “No me dejé limpiar los vidrios, me echaron agua sucia ahí en el carro. El otro moreno sacó la cara por ellos y me le tiró un machetazo. El venezolano le pasó un machete cuando arranqué y me le dio machete al carro”.

En el video, se ve cuando el afectado es requerido por uniformados de la Policía Metropolitana que atienden el caso y le preguntan qué hará, a lo que él señala: “que me pague el vidrio ya, yo no quiero tener problemas, que me lo pague ya”.

Este es el video que muestra cómo quedó el carro del ciudadano caleño al que le rompieron el vidrio de su carro por no dejar que limpiaran el parabrisas:

Hombre atacó a machetazos carro de conductor porque no dejó limpiar vidrios.

Mientras tanto, otras personas aseguraron que el conductor al querer arrancar ‘les tiró’ el carro a los presuntos agresores lo que provocó la ira de estas personas y la acción inapropiada con el machete.

Los policías trataron de brindarle asistencia al afectado y le preguntaron qué quería que se hiciera al respecto. El conductor insistió en que lo único que pretendía era que le pagaran de una vez el daño que le produjeron al vidrio trasero de su auto.

Este no es el único caso de rompe vidrios que ha sucedido en las últimas horas en el país, en Bogotá se presentó el atraco al exfutbolista y presentador ’Tino’ Asprilla, el cual denunció por medio de su cuenta de Instagram que fue víctima de robo al norte de la capital.

“Vea lo que me acaba de pasar en Bogotá. Parque de la 93. Me bajo a un cajero y me rompieron el vidrio. Me sacaron un bolso que tenía acá atrás”, dijo el exjugador de la Selección Colombia a través de sus historias de Instagram mientras mostraba los daños causados por los criminales: el vidrio de la puerta trasera del conductor completamente doblado.

“Vea como quedó esto... Un minuto me demoré, un minuto. Entré al cajero, salí y ya me había roto el vidrio. Miré, se me robaron un bolso”, agregó el hoy analista deportivo, mientras se alejaba de la camioneta de alta gama.

Asimismo, le sucedió al periodista William Calderón, quien denunció que también le rompieron un vidrio de su carro por robarle objetos personales.

“Calle 122 carrera 19. Acabo de ser víctima de la percepción de inseguridad en Bogotá. Por fortuna solo es “percepción” de inseguridad”, contó en su cuenta de Twitter el comunicador.

Calle 122 carrera 19. Acabo de ser víctima de la percepción de inseguridad en Bogotá. Por fortuna solo es “percepción” de inseguridad. ⁦@ClaudiaLopez⁩ ⁦@PoliciaBogota⁩ ⁦@PoliciaColombia⁩ ⁦@HugoASeguridad⁩ ⁦@SeguridadBOG⁩ pic.twitter.com/HocBmVEtmG — William Calderón (@calderonwiliams) March 19, 2021

