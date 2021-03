Empresario Christian Daes donará prótesis a mujer que camina con un tubo PVC en Barranquilla

La fundación Tecnoglass, liderada por el empresario barranquillero Christian Daes, aportará lo necesario para darle una prótesis real a Ruth Cera. Foto: Cortesía El Heraldo, Redes

Ruth Cera, de 59 años de edad, vive con escasos recursos en el barrio Montecristo, ubicado en Barranquilla. La mujer lucha todos los días por salir adelante con sus problemas de azúcar y, por los mismos, se tuvo que someter a una amputación de parte de su pierna izquierda. La barranquillera se aburrió de esperar que su EPS le diera una prótesis para poder caminar y se las ingenió con un tubo de PVC para intentar retomar sus rutinas diarias.

La historia de la mujer se viralizó en redes sociales, pues una vecina publicó en su cuenta de Instagram el video donde se logra observar a la mujer trasladándose con dificultad por medio de un caminador y una ‘prótesis’ que la Ruth improvisó.

“Esta mujer que ven decidió armar su propia prótesis con un tubo PVC apoyada con su caminador. Por favor, queremos ayudar a esta mujer de escasos recursos y si usted quiere ayudar no hay mejor ayuda que viralizando este video hasta que alguien de buen corazón decida ayudarla”, expresó la joven en su perfil.

La solicitud de la vecina fue escuchada rápidamente por Christian Daes, empresario que lidera Tecnoglass, empresa barranquillera entre las más importantes del mundo en fabricación de vidrio. Daes, quien se destaca por sus actos caritativos a nombre de la Fundación Tecnoglass, fue notificado por varios usuarios vía Twitter de la situación de la mujer.

Pollo. Dime que hay que hacer — Christian Daes (@ChrisDaes) March 17, 2021

En la publicación, el empresario fue etiquetado y respondió a uno de los usuarios. “Pollo, dime qué hay que hacer”, expresó vía Twitter, para lo que le respondieron: “Jefe, ya estamos en gestiones. En una hora le pasamos datos completos”, dijo el usuario en Twitter.

La vecina quien publicó el video, el pasado miércoles, anunció que ya se le hizo a Cera la primera visita y confirmó la ayuda de Daes. “La buena noticia es que Christian Daes y la Fundación Tecnoglass le entregarán la prótesis a la señora”, expresó la joven por medio de su publicación en Instagram.

“Gracias a todos, de corazón. Hay muchas cosas en ella que tenemos que ayudar pero la prótesis ya es un hecho”, indicó la habitante del barrio Montecristo.

La negligencia de la EPS

El Heraldo busco a la mujer y la entrevisto para conocer sobre su historia, en ella contó que lleva dos año esperando a que su EPS pueda fabricarle y hacerle los controles para una prótesis que le ayude a llevar una mejor calidad de vida.

Sobre la promesa de la obtención de su prótesis de parte de su EPS manifestó que “me dijeron que me iban a dar mi prótesis pero hasta el momento nada”. Pero al no recibir una respuesta, ella tomo la decisión después de mucho tiempo de espera de improvisar una ‘prótesis’, usando un tubo PVC.

“Pude empezar a caminar gracias al tubo y un caminador que me regalaron. El tubo no me molesta de un todo, pero necesito una prótesis para dejar el caminador porque con el tubo me puedo caer y hacerme un daño”, expresa la mujer al diario barranquillero.

Ruth no tiene la capacidad económica para acceder a una prótesis. Por lo que señaló que se mantiene de confeccionar ropa y que el tubo fue de fácil acceso porque le costo 5.000 pesos y lo adaptó para que no lastime su pierna al colocarlo.

“Adentro le puse icopor y vendas para que no me moleste y poder sostener el tubo. A pesar de que no camino perfecto me da ánimos para seguir caminando sola”, confesó Ruth, quien además, señala que esto no ha sido un obstáculo para realizar sus labores diarias tanto domésticas como de superviviencia.

SEGUIR LEYENDO: