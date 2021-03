Familia de minero atrapado en Socotá exige continuar con el rescate tras suspensión por la ANM

“Tampoco es imposible rescatarlo”. Con esa premisa, los familiares de Jhon Jairo Puentes Soto conservan la esperanza de ver a su familiar fuera de la mina La Victoria, en el municipio de Socotá del departamento de Boyacá, quien quedó atrapado en un derrumbe del socavón el pasado 7 de marzo.

Debido a las dificultades en la búsqueda y la falta de garantías de seguridad para los rescatistas, la Agencia Nacional de Minería suspendió el pasado 11 de marzo las labores de rescate, clausuró la mina, prohibió el ingreso de personas al socavón y dio por muerto a Jhon Jairo Puentes. La Alcaldía de Socotá, por su parte, señaló que declarará el terreno como camposanto a causa de la tragedia.

Los familiares, quienes en su mayoría son mineros, rechazaron la suspensión del rescate y exigieron a la ANM reiniciar el proceso. Por medio de un plantón pacífico, los padres, hermanos, amigos de Puentes Soto y trabajadores del gremio exigieron que se retomen las actividades o de lo contrario lo harán ellos por su parte.

“Pararon el rescate sin aún habernos dado una prueba de que mi hermano estaba muerto. Pedimos que nuevamente se reactiven las operaciones de rescate, porque si está muerto, necesitamos el cuerpo para darle cristiana sepultura, necesitamos su cuerpo, para verlo así sea por última vez, para hacer el duelo”, señaló Luis Puentes, un hermano del trabajador atrapado, en Caracol Radio.

Los familiares y trabajadores que han participado en el rescate del trabajador de 27 años de edad, aseguran que las labores pasadas lograron avanzar en un 70% y solo resta un 30 para alcanzarlo, debido a que ya habían encontrado sus herramientas.

“Si no nos apoyan en volver a la zona de la emergencia, que no queremos que sea camposanto, estamos dispuestos a hacerlo nosotros mismos a la fuerza, porque no se quedó allí bajo del socavón un perro, se nos quedó un hermano, un hijo, un esposo y un padre, al que todos extrañamos, y al que por lo menos, necesitamos darle el último adiós”, agregó el hermano a la emisora.

Según un sobrino del minero atrapado, llamado Eduard Leal, quien habló con 7N Noticias, unas 250 personas se reunieron en la mina La Victoria en el plantón pacífico. Tras esa manifestación, la ANM aseguró que sostendrá un diálogo con los familiares, la comunidad y las autoridades este 14 de marzo en el aula máxima del colegio para evaluar la situación.

La tragedia de Jhon Jairo Puentes Soto

La tarde del pasado 7 de marzo, Jhon Jairo Fuentes Soto se encontraba limpiando la zona de descarga de un socavón de la mina La Victoria en el municipio de Socotá. En ese momento, un carbón rodó y pegó contra la puerta inicial de la bocamina, lo que provocó un desequilibrio de la estructura y un derrumbe que lo dejó atrapado.

Socorristas y funcionarios de la Agencia Nacional de Minería adelantaron las labores de rescate y convocaron a todos los mineros de la zona a colaborar. Durante más de seis días intentaron establecer contacto con el minero, de 27 años de edad, pero no fue posible tener señales de vida del trabajador.

Según el medio local, Boyacá 7 Días, las labores de rescate requirieron la extracción de más de 280 toneladas de sedimentos y la instalación de nueva estructura de sostenimiento en la zona de trabajo, pero los deslizamientos fueron constantes. Al menos cinco derrumbes de gran tamaño provocaron la caída de unos mil metros cúbicos de tierra y la evacuación del personal que se encontraba inmerso en la mina para buscar a su colega.

Esa situación, de acuerdo con la Agencia Nacional de Minas, generaba riesgo para los rescatistas y no era posible brindar garantías de seguridad física para los trabajadores, debido a que la zona es inestable y los derrumbes no se detienen. “No es posible garantizar la seguridad en tareas como instalación de soporte en los techos y respaldos”, señaló la autoridad.

Además, desde la ANM señalaron que “es muy improbable que el trabajador minero se encuentre con vida, dado que recibió directamente el derrumbe y no tenía un espacio vital”, según citó Boyacá 7 Días.

El pasado10 de marzo, después de seis días de búsqueda, el presidente de la ANM, Juan Miguel Durán Prieto informó que le dio la información detallada de la situación a la familia y, posteriormente, se solidarizó con ellos para lamentar el fallecimiento de Fuentes Soto.

Sobre las 12:00 del mediodía se suspendieron las labores de búsqueda y se pidió el retiro del personal. Una orden que fue ratificada el 11 de marzo a través de la firma del acta que prohíbe el ingreso a la mina, ordena el sellamiento de las puertas y se declara suspendida la extracción en La Victoria.