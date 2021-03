Nairo Quintana suma nuevo título a su palmarés: el colombiano fue declarado campeón de la Vuelta Ciclista a Asturias 2017

Tras la suspensión de Raúl Alarcón por dopaje, Nairo Quintana sería el nuevo ganador de la Vuelta a Asturias 2017, en la que quedó segundo.

Con cuatro años de sanción fue suspendido el ciclista español Raúl Alarcón, quien acabó primero en la edición 2017 de la Vuelta Asturias en el país ibérico.

La Unión Ciclística Internacional (UCI) decidió castigarlo por anomalías registradas en su pasaporte biológico argumentando el “uso de métodos o sustancias prohibidas”.

En ese sentido, Alarcón, que había sido condecorado como el vencedor de la Volta a Portugal de 2017 y 2018, así como de la Vuelta a Asturias y Madrid de 2017, fue despojado de sus títulos y como Nairo Quintana había quedado subcampeón de la Vuelta Asturias 2017, ahora el colombiano se hizo a un título más en su carrera profesional.

En vista de que el equipo francés Arkea-Samsic, en el que milita Nairo Quintana, ha confirmado su participación para la edición 2021 de la vuelta a Asturias, la organización de la competición estudia la posibilidad de entregar el título que acredita al colombiano como el ganador de la prueba ‘Asturias Paraíso Natural’ entre el 30 de abril y el 2 de mayo de 2021.

Cuando Nairo llegó como segundo del torneo corría con el equipo Movistar. El pedalista sudamericano logró ganar la segunda etapa junto al también colombiano Weimar Alfonso Roldán del equipo Medellín–Inder.

Nairo cruzó la meta final acumulada a 32 segundos de Raúl Alarcón. Debajo suyo, en el podio llegaron el corredor español Óscar Sevilla del equipo Medellín–Inder, y en el tercer lugar el portugués Joao Benta, del equipo RP Boavista.

En contexto:

El ‘escarabajo’ que hoy milita en el Arkea-Samsic quedó segundo en la Vuelta Asturias 2017, competencia ganada por Raúl Alarcón, deportista del W52-FC Porto. La razón: la Unión Ciclística Internacional (UCI) sancionó al pedalista español por dopaje.

Raúl Alarcón tenía una suspensión provisional de la UCI desde el 21 de octubre de 2019, ratificada este miércoles hasta el 20 de octubre de 2023. Producto de la sanción se verán afectados sus resultados en las competencias pasadas, entre las más importantes la Vuelta a Portugal, de la cual salió victorioso 2017 y 2018, además de la Vuelta a Asturias 2017.

La UCI suspendió de manera provisional a Raúl Alarcón por el “uso de métodos y/o sustancias prohibidas” junto a una veintena de ciclistas de Europa, Asia y América que aparecieron en la lista como suspensos de licencia, por lo que no pudo participar desde ese momento en competición alguna perteneciente a la UCI.

En la Vuelta Asturias 2017, Nairo Quintana vestía la camiseta del Movistar Team, con el que alcanzó la gloria en el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, y se ubicó segundó a 39 segundos de Alarcón. El tercer lugar del podio fue para Óscar Sevilla.

Este 10 de marzo, Nairo empezó su participación en el Tirreno Adriático

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER/Archivo

Este 10 de marzo comenzó la carrera Tirreno Adriático, que irá hasta el domingo 14, en la que uno de los favoritos a llevarse el título es Nairo Quintana, además del único colombiano en ganar el Tour de Francia, Egan vernal.

En la primera etapa, ideal para los velocistas, Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) se ubicó tercero, mientras que el también cafetero Álvaro Hodeg ocupó la séptima posición.

El corredor belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma) se impuso contundentemente y estrenó la camiseta de líder de la competencia, luego de rematar con éxito el trabajo de su equipo, aunque en la parte final tomó la rueda de Gaviria para después sorprenderlo. El ciclista de 26 años cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 36 minutos y 17 segundos y tras él ingresaron dos de los hombres más rápidos del mundo, Caleb Ewan (Lotto-Soudal) y el antioqueño, también de 26 años.

Entretanto, Egan Bernal y Nairo Quintana entraron a 10 segundos del líder, al igual que el también escalador Sergio Higuita, quien se estrenó en la Tirreno Adriático esta temporada.

“Esta es mi primera carrera del año en el World Tour. Se trata de una prueba de un nivel superior y espero poder estar con los mejores. Con el equipo tenemos muchas ganas de hacerlo bien en este Tirreno-Adriático”, dijo Nairo Quinta sobre la competencia a agencia EFE. Y en esta edición, defenderá su opciones del título ante ciclistas como Tadej Pogacar, Egan Bernal, Alaphilippe y Geraint Thomas.

Nairo, top 5 en el el GP Industria & Artigianato

El ciclista colombiano fue uno de los principales protagonistas del GP Industria & Artigianato y se metió cuarto en el sprint. Vía: Arkéa-Samsic

Una nueva y destacada actuación de Nairo Quintana se presentó el domingo 7 de marzo. El GP Industria & Artigianato fue el escenario idóneo para que el colombiano demostrara una vez más el buen estado físico que tiene actualmente, a pesar de no estar recuperado al 100 por ciento de la operación en sus rodillas. Tras un emocionante sprint, práctica que no es su especialidad, el boyacense se metió cuarto en la competencia.

La jornada de 193,4 kilómetros, disputada con salida y llegada en la localidad italiana de Larciano, se la adjudicó el belga de 21 años Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) con un tiempo de 4 horas, 26 minutos y 26 segundos, quien se impuso en el embalaje a Bauke Mollema y Mikel Landa, segundo y tercero, respectivamente.

El recorrido ofrecía dos circuitos, el primero llano y el segundo con 4 pasos por la Cota de San Baronto donde los favoritos debían dar espectáculo. Mikel Landa, Nibali y Vinconti intentaron, pero no pudieron separar el pelotón. Nuevamente Nibali intentó a falta de 36 kilómetros y junto a él se fueron Ciccone, Dunbar y el también colombiano Santiago Buitrago.

Llegó la subida definitiva y con ella la gran demostración de Nairo, pues el oriundo de Cómbita lanzó un poderoso ataque que solamente Vansevenant pudo responder, aunque metros más adelante se unirían Landa y Mollema.

Nairo intentó de varias formas irse de manera solitaria, pero no pudo conseguirlo. Se avecinaba un sprint definitivo y Nairo no era el gran favorito a la victoria, pues su contextura física, tamaño y condiciones lo acreditan como un escalador puro y no como un embalador.

SEGUIR LEYENDO: