Armando Benedetti se va del ‘Pacto Histórico’ y trata de desleal y canalla a Gustavo Bolívar

La luna de miel del senador Armando Benedetti con los progresistas de Colombia Humana apenas duró unas semanas. Luego de que la Corte Suprema de Justicia le abriera, este jueves, 11 de marzo, un proceso penal por enriquecimiento ilícito, el senador Gustavo Bolívar le solicitó dejar el ‘Pacto Histórico’ que lideran los partidos políticos de izquierda y Gustavo Petro.

“Creo en la Corte. Si Benedetti es culpable, irá preso, si es inocente será absuelto. No deja de ser curioso q los supuestos delitos fueron cometidos cuando era uribista pero lo acusen ahora q se suma al Pacto Histórico. Le pido q se retire del Pacto mientras resuelve su situación”, escribió Bolívar.

Benedetti respondió a la solicitud de Bolívar con fuertes acusaciones: “Curioso que usted hoy confíe tanto en Cristina Lombana. Gustavo Bolívar, su clasismo y su machismo, sumado a su afán de protagonismo, son el verdadero obstáculo que tiene el #PactoHistórico. Me voy no por su petición si no por su actitud desleal, canalla y de un hiju”$%”.

En respuesta al trino de Benedetti, el senador Bolívar escribió: “Yo en esa señora no creo. Dije que creo en la Corte porque allí las decisiones se toman de manera colectivas. Si fuera por ella todos estaríamos condenados. Y no es afán de protagonismo hermano. No lo necesito. Solo pienso que el Pacto Histórico está por encima de nosotros”.

Armando Benedetti, quien logró su curul en 2018 en representación del partido de la U, puso su futuro político en el petrismo y de hecho fue él quien hizo la invitación a Roy Barreras para que se sumara a ese proyecto político que busca ser mayorías en el Congreso en las elecciones de 2022 pero también ganar la Presidencia.

Sin embargo, ayer 11 de marzo, la Corte anunció que investigará al senador por enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la ponente del proceso penal, la magistrada Cristina Lombana, al legislador le habrían entrado unos 3.000 millones de pesos que no tiene cómo justificar.

De ahí que Benedetti haya decidido referirse, precisamente, a la togada que lo está acusando: “Cada vez que hago una denuncia de Odebrecht, de Santos, de Néstor Humberto Martínez o de Sarmiento me salta la liebre por el mismo lado. Estoy tranquilo, demostraré mi inocencia y que esto es una persecución más”, señaló.

La cuestión se puso más personal en un segundo mensaje, en el que el también comunicador y periodista señaló que: “No es casual que Cristina Lombana haya investigado sin una prueba y sin un testigo a más de 200 personas cercanas a mí. Ha llamado a 100 testigos y ninguno ha hablado en mi contra. Desde hace más de dos años he denunciado la persecución de esta señora. La voy a recusar”.

Acto seguido, pasó a cuestionar el manejo que le dio la magistrada al anuncio de la apertura del proceso penal: “El Espectador saca la noticia a las 6:33 p. m., Cristina Lombana me notifica a las 6:33 p. m. Esa sincronización no es casualidad, es una emboscada. Mi patrimonio es legal y he publicado mi declaración de renta desde el 2010 como ningún congresista”.

Es que, fue ese diario colombiano el que difundió la noticia de un llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia, minutos antes de que esta misma corporación, o el propio Benedetti, pudieran referirse oficialmente al tema.

El proceso, hay que decirlo, fue propuesto por la magistrada Lombana, quien a través de una investigación determinó que a Benedetti le ingresaron, entre 2002 y 2018, millonarias sumas de dinero que no puede justificar con el sueldo que obtiene por su labor en el Senado de la República.

De acuerdo con dicho diario, el documento que detalla la decisión de la Corte afirma que, el legislador recibió en 2009 una suma de 169 millones de pesos adicionales a los ingresos reportados por su sueldo de congresista. Para 2014, la cifra fue de 76 millones de pesos a los que se les suman otros 17 millones de pesos adicionales, registrados en 2015. Para 2016, se registraron 717 millones de pesos extra. Todos los montos, aseguran, sin justificación.

