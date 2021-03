La sensual guardia del Inpec que está siendo un éxito en redes sociales

Fuera de la firmeza que requiere el trabajo que ejerce en una de las cárceles del país, Nancy Giraldo comparte en sus redes sociales sus atributos físicos y su destreza para el baile a través de redes sociales, que han dejado boquiabierto a más de un seguidor.

“Yo estando allá qué me voy a volar”, “que me arresten” o “cómo me gustaría que fueras la guardia de mi corazón” son algunos de los comentarios que dejan los seguidores en las fotografías en las que Nancy Giraldo luce su uniforme del INPEC.

Pero no son las únicas, a parte de las fotografías con la ropa de dotación, Nancy también presume ante sus seguidores selfies más ligeras de ropa que la han llevado a ser tendencia en las redes sociales.

Cerca de 11.000 seguidores han quedado impresionados por las fotografías, en las que además de su rostro, la guardia carcelaria luce bikinis, muestra su cuerpo tonificado o muestra las habilidades que tiene para el baile.

Uno de los videos que más ha llamado la atención fue uno en el que se grabó haciendo twerking. Al ritmo de una canción de reggaetón del cantante Don Omar, con un bikini de leopardo al igual que una pañoleta en la cabeza y una corta salida de baño negra, Nancy demostró que disfruta del baile.

En otra publicación similar de este 10 de marzo, Nancy vistió una camiseta larga como vestido y, para promocionar su cuenta en la red Tik Tok, se filmó de espaldas mientras bailaba la canción del cantante Farruko llamada “Nalgas pa arriba”.

Adicionalmente, en sus redes sociales también deja ver parte de su vida personal, los momentos que comparte en familia con aparentemente dos hijas, los viajes que ha realizado en varias zonas del país, donde luce su cuerpo al borde de la piscina, el mar o los ríos; así como los eventos con sus compañeros de trabajo, quienes recientemente le dieron un ramo de flores por el Día de la Mujer.

Tal es su fama en las redes sociales, que ha logrado pasar de 8.000 seguidores a estar cerca de alcanzar los 11.000 en los últimos meses, con más personas que se han sentido atraídas por las sensuales publicaciones.

La guardia del INPEC deja ver en las imágenes que es amante de los viajes, la ropa ajustada, compartir con sus hijas y sus amigos en celebraciones, reuniones o en paseos en bicicleta.

Aparte de su tonificada figura, que se aprecia en las fotografías en las que siempre está presente el rostro, también se puede ver que tiene varios tatuajes, tanto en su pecho como en el brazo izquierdo. Tiene un sensual lunar en el labio superior y un piercing en la nariz que porta incluso con el uniforme oficial.

Nancy Giraldo, quien aparece bajo ese nombre en sus redes sociales, también utiliza su red social de Tik Tok para hacer videos graciosos en los que bromea con ser irreverente ante su jefe o que casi la descubren sin portar el tapabocas.

Ella misma presume las notas de medios de comunicación en los que la mencionan, pues se alegra de que cada vez más se sumen los likes a sus publicaciones. En Tik Tok ya cuenta con más de 27 mil seguidores.

No es la única guardia carcelaria que ha llamado la atención por su sensual figura. Hace unos meses, Jennifer Xiomara Bello Arias, que trabaja en la Cárcel Distrital de Bogotá, también se hizo viral por las publicaciones en las que muestra sus atributos en comparación con el uniforme de trabajo.

Así, algunas mujeres, muestran otra cara que rompe el imaginario respecto al trabajo de cuidar a los presos de una cárcel nacional.