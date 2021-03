Exprocurador de Santander repartía procesos mientras le hacían el pedicure, el funcionario será investigado

El exprocurador de Santander, Yamil Eduardo Álvarez Castro, repartía procesos mientras le hacían el manicure. Foto: Captura del video de Oscar Jahir Hernández Rugeles @oscarjahir_

El exprocurador general de Santander, Yamil Eduardo Álvarez Castro, será investigado luego de que se hiciera público un video donde se ve al funcionario repartiendo procesos disciplinarios que debía investigar con sus subalternos mientras el realizaban el pedicure en su oficina.

Las imágenes quedaron registradas en un video de un minuto y 48 segundos grabado en 2020, antes de que la Procuraduría lo trasladara al departamento de Casanare, donde en la actualidad ejercerse sus funciones. La grabación fue publicada por el abogado Óscar Jahir Hernández, a través de su cuenta de Twitter.

“Cuándo se pregunten por los resultados de la Procuraduría Regional de Santander, recuerden la forma en que allí adentro se hace el reparto de los casos. Pisotearon la dignidad de la justicia convirtiendo a la Procuraduría General de la Nación en una peluquería personal. Contenido denigrante.”, trinó Hernández, adjuntando la grabación.

En el video se ve al procurador de Casanare apuntando la cámara hacía sus pies, donde se observa que una mujer esta arreglando sus uñas, mientras se encuentra en una oficina con sus subalternos en una reunión para repartir los casos que debe resolver el ministerio público.

“Hola, compañeritos, siendo la 1 de la tarde procederemos a hacer el reparto. Vamos a repartir hoy los procesos que tiene la doctora Vicky, me dicen que están prácticamente al día, no hay procedimiento quedados. Aquí están Óscar y Sandrita, que va a tomar el video, yo estoy muy ocupado en este momento, entonces vamos a proceder al reparto”, dice Álvarez al inicio de la grabación.

Acto seguido, se observa a un funcionario de la entidad siendo grabado mientras explica que ya ha separado los procesos de acuerdo con la etapa en la que se encuentra cada uno, y detallando el balance que tenía una de sus colegas respecto a los casos.

Luego, en el video se ve como Álvarez Castro a quien aún le arreglaban las uñas, pide a “Diana”, la persona que le realizaba el pedicure, que saque un dado de una bolsa de tela café con el que los funcionarios decidirán cómo se repartirán los procesos.

La mujer sacó el número 8, número que anotan en un hoja, para posteriormente repetir la misma dinámica con “Doris”, otra mujer que es llamada a escena por los funcionarios.

Investigación contra procurador que repartía procesos mientras se hacía el pedicure

Al respecto de la filtración del video, el exprocurador general de Santander, reprochó la publicación de la grabación, y aseguró que esa había sido registrada fuera del horario laboral, específicamente, durante la hora del almuerzo de todos los funcionarios.

“Eso no se hizo para redes públicas, porque contenía información privada y sensible de la entidad. Además, no fue reciente, se hizo entre abril y mayo del año pasado”, señaló Álvarez Castro, según conoció Blu Radio.

Álvarez Castro así mismo indicó a la emisora que el entonces procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, tenía conocimiento sobre el video y sabía que ese era de carácter personal. “Yo le expliqué que lo había hecho yo mismo, pero que era de carácter privado, dirigido a los abogados y no tenía que haber salido de ahí”.

En ese sentido, el exprocurador de Santander, ahora funcionario en el departamento del Casanare, aseguró al mismo medio que el video no impedirá que siga cumpliendo con sus funciones, y que continuará cuidando su imagen personal, característica que siempre lo ha hecho distinguirse.

Fuentes consultadas por la misma emisora en Bogotá, aseguraron que la Procuraduría General de la Nación abrirá una investigación disciplinaria a Álvarez Castro por los hechos que se observan en el video de un minuto y 48 segundos de duración.





