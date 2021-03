Renunció Baltazar Medina al cargo de presidente del Comité Olímpico Colombiano

El dirigente estuvo 12 años al frente de la entidad encargada de preparar a los deportistas del país para los Juegos Olímpicos y otras competencias a nivel internacional. Vía: Colprensa

En las últimas horas se conoció una sorpresiva noticia en torno al mundo del deporte en Colombia, pues el gerente deportivo Baltazar Medina reveló que tomó la decisión de renunciar a la presidencia del Comité Olímpico Colombiano tras 12 años al frente. Ahora se espera que, en los próximos días desde la máxima organización deportiva del país se dé a conocer el nombre del sucesor, quien será el encargado de liderar la delegación que asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio.

El directivo de 73 años, quien lideró las delegaciones cafeteras que brillaron en los Olímpicos de Londres 20212 y Brasil 2016, habló con el programa Carrusel Caracol y explicó las razones de su renuncia. “Me voy porque cumplo 12 años en la presidencia y uno no debe atornillarse en estos cargos. Hay que darle la oportunidad a otras personas para que lleguen ideas nuevas para seguir creciendo. Me voy muy satisfecho de dejar una entidad modernizada y con el reconocimiento del continente como el país más avanzado en el desarrollo deportivo en los últimos años”.

En cuanto a los Juegos Olímpicos, el ex dirigente manifestó que dejó solicitado a los ministerios que los atletas sean incluidos en los primeros grupos de vacunación y pidió que la población colombiana entienda que no se están saltando la fila, sino que se debe ser solidarios y responsables con un grupo de compatriotas que van a representar el país en un evento tan importante.

“Nosotros seguimos comprometidos con asistir a los Juegos Olímpicos bajo la creencia de que tanto Tokio como el Comité Olímpico Internacional nos van a garantizar unos juegos seguros para que nuestros atletas no corran ningún riesgo. La vacuna hace parte de esa seguridad y por eso adelantamos las gestiones con el Ministerio del deporte como del de Salud para que nuestros atletas sean incluidos dentro de los grupos priorizados”, argumentó.

Respecto a la actualidad de los deportistas colombianos se mostró enormemente sorprendido por el nivel que año a año demuestran, aunque no dejó de lado el tema del dopaje que en los últimos años ha afectado al país.

“En cuanto al dopaje, muchos deportistas han quedado envueltos en redes de mentiras y en trampas que los dejan muy mal parados. En el deporte no hay misterios ni fórmulas mágicas y aquí lo que tenemos es talento deportivo. Antes de pandemia, no había semana en que los colombianos no le dieran alegrías al país”, aseguró.

Por último, concluyó que uno de los avances del Comité Olímpico Colombiano durante su mandato fue que se logró un certificado en Juegos Olímpicos. Reconoció que hay un buen número de atletas fuera de país, pero no en muchas, así que espera que en los próximos cinco meses que faltan para la cita en Tokio, puedan competir y llegar en un gran nivel.

Ciro Solano posible sucesor

El nacido en Sucre, Ciro Solano, quien actualmente ejerce el cargo de Secretario General del Comité Olímpico Colombiano, es uno de los principales opcionados para reemplazar a Baltazar Medina. Las elecciones serán el próximo miércoles 10 de marzo y él fue nominado por el Comité Ejecutivo del COC en los últimos días.

Recientemente habló con Antena 2 y confirmó su deseo de asumir el importante cargo. “Llegó el momento que algún día tenía que pasar, porque son ilusiones, son sueños de un dirigente llegar al peldaño siguiente. Creo que he cumplido con todos esos peldaños y el día 10 de marzo me presentaré a la elección del comité olímpico al cargo de presidente. Les prometo que haré lo mejor posible para sacar adelante el deporte colombiano. Creo que el compromiso es grande y vamos a asumirlo como un gran reto”, afirmó.

En sus declaraciones confirmó que lo primero que haría es darle identidad a las federaciones deportivas para que sean más visibles. Dijo que se va a fortalecer el departamento de comunicaciones y de sistemas del Comité Olímpico Colombiano puesto que no se puede ser ajeno a la modernidad. Además, aseguró que se van a crear los primeros juegos nacionales de deportes a motor, pues las seis federaciones se sentían marginadas del movimiento olímpico y ahora van a tener la oportunidad de tener sus propios juegos.

