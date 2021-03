Margarita Rosa de Francisco reveló qué opina de Fajardo y su candidatura presidencial

A un poco más de un año de las elecciones presidenciales del 2022, en el país se siguen conociendo quienes aspiran al cargo, las posibles coaliciones y los apoyos. Uno de los candidatos que aseguró que participará en la primera vuelta electoral es Sergio Fajardo, un personaje que logra dividir las opiniones de los colombianos.

Entre los cientos de conceptos que se leen en redes acerca del político y docente antioqueño está el de la reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco, quien a través de su cuenta de Twitter expresó qué opina de que Fajardo ocupe el primer cargo de la nación. Al parecer ‘La Mencha’, como es conocida la artista, tiene buenas referencias del antioqueño, pero aún así no la termina de convencer para ser presidente.

“Sergio Fajardo me parece un hombre guapísimo. Es mi tipo totalmente. Además, tiene un trato muy agradable. Pero claro; no me alcanza para verlo como presidente”, se lee en el trino de Margarita Rosa.

La actriz argumentó que Fajardo, al estar involucrado en el proceso judicial para determinar quiénes son los responsables en el caso de Hidroituango, está impedido moralmente para ser presidente. Además, asegura que no ve en el antioqueño propuestas de trabajo concretas para dirigir el país.

“Hidroituango pesa moralmente y no veo propuestas concretas ni orden inteligente en su discurso para comunicarlas”, agregó ‘La Mencha’ en su publicación.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Margarita Rosa de Francisco cuestiona a Fajardo por su presunta responsabilidad en Hidroituango. El 14 de febrero de este año la actriz también se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter.

“Estas son preguntas legítimas, no es sarcasmo. En serio, explíqueme cualquiera esto: ¿el asunto de Hidroituango no es suficientemente grave como para invalidar la candidatura de Fajardo? ¿Por qué un senador como Robledo no lo cuestiona? ¿Quién va a financiar sus campañas?”, escribió la artista.

Los cuestionamientos de Margarita Rosa se deben a que en diciembre de 2020 la Contraloría General de la Nación imputó a 28 personas como presuntos responsables en el caso de Hidroituango. En la lista está el excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien fue gobernador de Antioquia entre 2008 y 2011, cuando el megaproyecto se formaba.

Aunque Fajardo ha trasladado la responsabilidad al delegatario que asignó en su momento, el pasado 13 de diciembre, el periodista Daniel Coronell publicó, en su portal Los Danieles, documentos que funcionarios le habían allegado a Fajardo, y aseguró que pese a que no hay pruebas que lo inculpen, sí se evidencia que “existen indicios serios sobre su actuación negligente cuando era gobernador de Antioquia con relación al megaproyecto”.

En su investigación, el periodista argumenta que existe material que apoya la negligencia de Fajardo durante su administración en el departamento porque “delegó y no controló”. Además, dice que existe todo un ‘arsenal’ de material probatorio que lo inculpa de conocer de antemano la situación del megaproyecto y no hacer “nada para evitarlo”.

Coronell asegura que esta acusación podría truncar la candidatura presidencial de Fajardo, quien fue tercero en las presidenciales colombianas de 2018. Según las últimas encuestas, su nombre está en la primera baraja de opcionados para las del 2022.

Como atenuante, el periodista dice que en redes sociales se adelantó una campaña de desprestigio en contra del exgobernador de Antioquia para venderlo como “el arquetipo de la corrupción”, pero Coronell asegura que pese a las investigaciones que adelanta la Contraloría sobre el proyecto, Sergio Fajardo no recibió beneficios políticos o económicos de esta licitación. “Metió las patas, pero no las manos”, apuntó Coronell.

