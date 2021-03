“Yo no maté a nadie, solo dije la verdad”: habla Daniela Ardila, la joven que generó polémica tras decir que odia ser colombiana

Foto: capturas de video

Durante los primeros días de marzo, el nombre de Daniela Ardila retumbó en redes sociales, una joven originaria de Bucaramanga que aseguró odiar su país de origen: Colombia. Luego de la polémica, y de un par de días en silencio, la bumanguesa volvió a referirse al tema, aseguró que no tenía porqué esconderse, que solo había dado su opinión y que, en efecto, se iría del país próximamente.

“Ustedes saben que odio Colombia, pero bueno, soy de acá, me tocó aguantarme ser de acá y nada que hacer. Cada quien con sus gustos”, dijo Ardila a través de historias en su cuenta de Instagram. Los comentarios causaron indignación entre los usuarios de esa red social que, entre otras cosas, la invitaban a irse del país al ver que no estaba satisfecha viviendo en territorio nacional.

La cuenta de Instagram de la mujer estuvo inactiva por varias horas, sin embargo, reapareció, y a través de sus historias, y se refirió a la situación que la puso en el ojo del huracán. Mientras estaba en su carro, empezó a hacer una advertencia a sus seguidores respecto a la responsabilidad que cada persona tiene frente al contenido que deciden consumir en internet, y que, en su caso, su perfil era honesto, y sus seguidores deberían entenderlo o, en caso de no estar cómodos, dejar de seguirla.

“Pase lo que pase, los amo amigos, yo solo tengo amor para darles, acá se dice la verdad, nada menos (...) espero que si siguen a alguien estén conscientes de que leyeron su descripción y estén conscientes de lo que dice en su descripción es lo que es”, comenzó diciendo la joven y agregó, “yo aquí no maquillo las cosas, al que quiera que le hable como un bebé, siga a una profesora”.

Daniela, de 28 años, aseguró que ya todos, incluyéndose a ella, estaban muy ‘grandecitos’ para no hablar con la verdad, y que, según ella, nunca cerró su cuenta de Instagram, y que no lo haría por nada ni nadie, pues de ella depende su trabajo. Ardila, sin embargo, confirmó que había cambiado el nombre de usuario debido a los ‘haters’.

“No le leo el mensaje completo a una amiga, y van a creer que les voy a leer a unos desconocidos algo como ‘bruta’, ‘tonta’, no. Ódienme con ganas, no me escriban, no me sigan”, manifestó.

La bumanguesa aseguró que tras tener su cuenta con un nombre diferente por un día, lo que hizo pensar a sus seguidores que la había borrado, se dio cuenta que no tenía que ‘esconderse de nadie’, pues no había cometido ningún delito.

“Yo no maté a nadie, no fui corrupta, no hice nada en contra de la ley, yo solo dije la verdad”, argumentó.

Para Ardila, lo que ha sucedido frente a su caso se debe a un mal manejo de la información de las personas que no leen completas las notas que le han hecho múltiples medios de comunicación, “la gente me odia solo porque leen el titular (...) Oigan, hay que leer más que el titular, una noticias es más que eso, la noticia tiene un cuerpo”.

Daniela se irá del país próximamente, pero asegura que no lo hará por los cientos de comentarios que la invitaban a hacerlo, sino que es una decisión tomada luego de varios días de consideraciones.

“Lean la noticia, infórmense bien, seguro si leen la noticia no me estarían odiando. Estoy segura que ustedes pensarían igual que yo, solo que les da miedo porque ‘hay que ser patrióticos’, ‘hay que amar el país en donde uno vive’”, advirtió la influenciadora.

Así mismo, recalcó que no todo en el país es malo, y que ama cosas referentes al territorio, como el paisaje. Hacia el final de su intervención, Daniela puso, de nuevo, un ejemplo para explicar, en otras palabras, lo que para ella significa su disgusto por el país, y los comentarios en su contra por haberlo manifestado, “así como a mi no me gusta la canela y a usted sí (...) Así”, concluyó.





