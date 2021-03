“No necesito robar para vivir bien”: Esperanza Gómez rechaza entrar a la política y se destapa sobre su futuro en la industria para adultos

La actriz porno Esperanza Gómez. (Colprensa - Juan Páez).

Esperanza Gómez es la actriz colombiana de la industria porno más reconocida a nivel nacional e internacional, durante años, esta mujer se ha convertido en una representante del contenido para adultos; sin embargo, recientemente la actriz expresó en una entrevista con un programa de entretenimiento nacional que, debido a problemas de salud, estaría pensando dejar la pornografía, razón por la que se está dedicando a establecer sus propios negocios.

Este viernes 5 de marzo, la actriz estuvo en una entrevista en la emisora Blu Radio en la que habló sobre su nueva faceta como empresaria en la industria porno, el uso de las herramientas tecnológicas que está renovando su trabajo y la posibilidad de incursionar en la política.

¿Esperanza Gómez se lanzaría al Senado para regularizar el trabajo de las modelos webcam?

“Es una propuesta interesante (...) Hay personas que me subestiman por hacer porno y creen que soy bruta”; sin embargo, resaltó que no es algo que esté entre sus planes a futuro, pues se sabe que colombiana, desde que ha presentado algunos problemas de salud y ha pensado en retirarse de la actuación, seguirá activa en la industria con sus emprendimientos en lencería, juguetes sexuales y hasta un estudio de modelaje para transmitir sus conocimientos a otras mujeres.

“No, la verdad es que no. Estoy muy feliz con mi oficio, amo lo que hago, es muy rentable, gano más que un político. La verdad yo no necesito robar para vivir bien, entonces sigo en lo mío para seguir generando dividendos”, dijo Gómez a la emisora.

La mujer resaltó que el mundo está cambiando y muchas personas no entienden que hay personas que pagan no solo por ver contenidos sexuales, sino que hay toda una variedad de gustos por los que los usuarios de internet están dispuestos a dar su dinero.

“En este mundo hay personas muy solitarias, y hay quienes no lo pueden soportar. En estos espacios de streaming encuentran compañía, no necesariamente para actos sexuales, muchos usuarios te pagan solo por hablar con ellos”, resaltó durante la entrevista la colombiana.

“La gente tiene un estigma del modelaje por streaming y lo relaciona 100% al porno, pero hay gente que trabaja en esto pintando, leyendo, entre otras cosas por las que la gente le paga, ya sea en un servicio personalizado o no”, señaló Gómez.

La actriz de contenido para adultos, aseguró que la empresa colombiana con la que ella está asociada para su estudio de modelaje está generando “100 mil empleos al país, legales, aprobados, reconocidos por el Gobierno”, lo que tiene muy feliz a Gómez por poder crecer en un aspecto empresarial en la industria en la que trabaja hace años.

Por esta razón también habló sobre la convocatoria que hizo recientemente en sus redes sociales. Esperanza invitó a las mujeres a su estudio Diamond Girl Studio, ubicado en Cali, para que empezaran su carrera en el modelaje webcam, donde pueden aprender todo lo necesario para incursionar en el mundo que, según la actriz de 40 años, crece con el paso de los días.

Los requisitos para entrar a la industria junto a la colombiana no requieren hoja de vida, ni una apariencia física determinada. “La gente no ha entendido que en el sexo lo más bonito no es lo que más le gusta a todos, y cada quien tiene su percepción de belleza, por eso la apariencia no importa”. Según Gómez lo que debe cumplir toda persona que quiera trabajar en esta industria es ser mayor de edad y tener carisma.

“Los requisitos para entrar al mundo del modelaje webcam, para cumplir con las normas del Gobierno y las asociaciones con las que arrancamos para que esta industria sea legal ante el Gobierno es que la persona tiene que ser mayor de edad, tenemos que verificar la cédula y, después de eso, lo más importante es que la persona tenga la actitud”.