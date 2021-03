“A los directivos no les importa la Selección”: Fabián Vargas

Fabián Vargas, exfutbolista colombiano. Vía Colprensa

Los equipos nacionales de Sudamérica están a la expectativa de si se disputa, o no, la doble fecha de las clasificatorias que está programada, inicialmente, para disputarse a finales de este mes. Mientras los dirigentes de la Conmebol toman la determinación, los encargados de los clubes europeos en los que militan las principales figuras de las selecciones se han mostrado reacios a prestar a los futbolistas, y eso ha abierto el debate en la opinión pública.

En las últimas horas, el exfutbolista colombiano Fabián Vargas, se refirió al tema y criticó a los dirigentes de los equipos, por su egoísmo y la forma en que ponen trabas para cuando los futbolistas deben viajar a representar a sus países. “A los directivos no les importa la selección. En mi época me ofrecieron un jugoso contrato para que no fuera a la ‘tricolor’”, reveló en la última edición de ESPN F.C. Colombia.

El histórico mediocampista de Boca Juniors puso en evidencia la situación, contando la anécdota de cómo los altos mandos del club en el que jugó en Brasil hicieron todo lo posible para que no se sumara a la disciplina del combinado ‘cafetero’.

“Yo estaba en Internacional, que hizo un esfuerzo importante por tenerme, y regreso de la Copa América y me reúno con uno de los directivos del club. En la conversación, él me dice que están muy contentos con mi rendimiento y que quieren comprarme, pero que en el tiempo con ellos solo había competido dos meses y medio, es decir diez partidos. Me ofreció 2 millones de dólares para que me quedara, con la condición de que no viajara a disputar las clasificatorias”, reveló.

VOZ AUTORIZADA



Fabián #Vargas: "A los directivos no les interesa la #Selección" El panelista fue claro al hablar sobre la problemática entre clubes y federaciones. Te leemos con el #ESPNFColombia. pic.twitter.com/ecwhC9rOvW — ESPN Colombia (@ESPNColombia) March 3, 2021

Vargas indicó que, finalmente, no aceptó la propuesta por el deseo de seguir siendo parte de las convocatorias de Colombia y regresó a Argentina, para enfundarse de nuevo el uniforme del cuadro ‘azul y oro’.

Su inconformidad por la manera en que proceden los clubes, fue respaldada por otro exfutbolista, Víctor Hugo Aristizábal, quien también es su compañero en el programa de ESPN, y arremetió contra dueños de las decisiones en las instituciones deportivas. “A mí me parece una pendejada por parte de los clubes, porque cuando van a vender a los jugadores ahí sí dicen que son hombres de selección y cobran más dinero. Está claro que un futbolista que hace parte del equipo nacional se cotiza y pueden pedir más por su pase”, dejó en claro el antioqueño.

